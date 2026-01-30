किर्गिस्तान का बड़ा कदम: भारत से पशु उत्पादों के आयात पर लगाई रोक, कहा-खतरा बहुत है...

Edited By Tanuja,Updated: 30 Jan, 2026 04:25 PM
किर्गिस्तान ने भारत में निपाह वायरस के खतरे को देखते हुए भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही बिश्केक और ओश हवाई अड्डों पर यात्रियों की कड़ी स्वास्थ्य जांच शुरू की गई है।
International Desk: किर्गिस्तान ने निपाह वायरस के खतरे के मद्देनजर भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और दूसरे सबसे बड़े शहर ओश के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों की जांच भी कड़ी कर दी गई है। रूस की समाचार एजेंसी तास के अनुसार, "भारत में फैल रहे निपाह वायरस को देखते हुए बिश्केक और ओश आने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों के लिए सख्त संक्रमण नियंत्रण उपाय लागू किए गए हैं।"
ये भी पढ़ेंः- Budget 2026 के फैसले तय करेंगे भविष्य, भारत सुपर इकॉनमी बनेगा या...जानें क्या है दुनिया के Experts की राय ?
किर्गिस्तान के जल संसाधन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रेस सेवा ने कहा कि ये कदम भारत में निपाह वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं। बिश्केक के मानस हवाई अड्डे पर आने वाले सभी यात्रियों की विशेष कंप्यूटरों के जरिए तापमान जांच की जा रही है। बुधवार को किर्गिस्तान के अधिकारियों ने भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर औपचारिक रूप से रोक लगा दी। किर्गिस्तान के मंत्रालय ने यह भी कहा कि निपाह वायरस जानवरों से इंसानों में फैल सकता है।