Maharashtra: 'महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की गई', राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत और एनसीपी-एससीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी हुई है।



मतदान सूची में कई अनियमितताएं मिली

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "हम इस टेबल पर महाराष्ट्र में पिछला चुनाव लड़ने वाले पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम चुनाव के बारे में कुछ जानकारी लाने जा रहे हैं। हमने मतदाताओं और मतदान सूची का विवरण अध्ययन किया है। हमारी टीमें काम कर रही हैं और हमें कई अनियमितताएं मिली हैं।"



#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "...In 5 years between the Vidhan Sabha elections in 2019 and Lok Sabha, 2024 - 32 lakh voters were added. However, in period of 5 months between Lok Sabha 2024 which these parties (Congress, NCP-SCP, Shiv Sena… pic.twitter.com/ixM1aU2J7O — ANI (@ANI) February 7, 2025

39 लाख मतदाता कहां से आए?

राहुल गांधी ने कहा, "विधानसभा चुनाव 2019 और लोकसभा 2024 के बीच 5 साल में - 32 लाख मतदाता जुड़े। लेकिन, लोकसभा 2024 और विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीने की अवधि में - 39 लाख मतदाता जुड़े। सवाल यह है कि ये 39 लाख मतदाता कौन हैं? यह हिमाचल प्रदेश के कुल मतदाताओं के बराबर है। दूसरा मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र में राज्य की पूरी मतदाता आबादी से ज़्यादा मतदाता क्यों हैं?... किसी तरह, महाराष्ट्र में अचानक मतदाता बनाए गए हैं।"



बहुत सारे मतदाता हैं, जिनके नाम हटा दिए गए- राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "हम चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि हमें विसंगतियां मिल रही हैं। हमें महाराष्ट्र के मतदाताओं के नाम और पते वाली वोटर लिस्ट चाहिए। हमें लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट चाहिए। हमें विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट चाहिए। क्योंकि हम यह समझना चाहते हैं कि ये नए नाम कौन-कौन से हैं... बहुत सारे मतदाता हैं, जिनके नाम हटा दिए गए हैं। एक बूथ के मतदाता दूसरे बूथ पर स्थानांतरित कर दिए गए हैं। इनमें से ज़्यादातर मतदाता दलित समुदायों, आदिवासी समुदायों और अल्पसंख्यक समुदायों से आते हैं। हमने चुनाव आयोग से बार-बार अनुरोध किया है। उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया है। विपक्ष के नेता ने संसद भवन में यह बात कही है। चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है। अब, उनके जवाब न देने का एकमात्र कारण यह है कि उन्होंने जो किया है, उसमें कुछ गड़बड़ है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं यहाँ स्पष्ट रूप से डेटा प्रस्तुत कर रहा हूँ।"

#WATCH | Delhi | Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "If the Election Commission of the country is 'alive' - they must answer what Rahul Gandhi ji has asked. But, the election commission won't reply as they have become the slave of the govt which was formed... From where… pic.twitter.com/dj9i9dm8IM