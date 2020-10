सिर्फ एस एक्टर के करीब थे गांधी वहीं अपने जीवन में उन्होंने सिर्फ एक ही एक्टर से मुलाकात की थी और वो थे 'बलराज साहनी' (Balraj sahani)। भीष्म साहनी की किताब बलराज माई ब्रदर (Balraj my Brother) में इस बात का जिक्र किया गया है कि गांधी ने बलराज साहनी के साथ कई बार मुलाकात की थी। बलराज इंडियन पीपल शिएटर (Indian people theater) के सदस्य थे। बलराज ने फिल्म इंडस्ट्री जॉइन करने पहले कई सालों तक गांधी के सेवाग्राम आश्रम में अपना जीवन बिताया है। इसलिए वो गांधी जी के काफी करीब थे और उनसे मिलते रहते थे।

