Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • BCCI की मेहरबानी:  महेंद्र सिंह धोनी को मिल रही मोटी पेंशन, जानिए कितनी

BCCI की मेहरबानी:  महेंद्र सिंह धोनी को मिल रही मोटी पेंशन, जानिए कितनी

Edited By Anu Malhotra,Updated: 25 Aug, 2025 12:26 PM

mahendra singh dhoni international cricket bcci mahendra singh dhoni pension

महेंद्र सिंह धोनी भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हों, लेकिन उनके खाते में अब भी हर महीने एक सम्मानजनक रकम चुपचाप आ रही है-  वो भी बिना कोई शॉट खेले। कारण?  BCCI  की पूर्व खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना, जो धोनी जैसे दिग्गजों को उनके...

नेशनल डेस्क: महेंद्र सिंह धोनी भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हों, लेकिन उनके खाते में अब भी हर महीने एक सम्मानजनक रकम चुपचाप आ रही है-  वो भी बिना कोई शॉट खेले। कारण?  BCCI  की पूर्व खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना, जो धोनी जैसे दिग्गजों को उनके क्रिकेट करियर के लिए आज भी सराहती है।

धोनी अब भी खेल में एक्टिव, लेकिन IPL तक सीमित
15 अगस्त 2020 को जब माही ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा, तो देशभर के करोड़ों फैन्स की आंखें नम हो गई थीं। हालांकि धोनी पूरी तरह रिटायर नहीं हुए। आईपीएल में उनका जलवा आज भी बरकरार है। 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें फिर से टीम में शामिल किया है - इस बार एक अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर। फ्रेंचाइज़ी ने इसके लिए ₹4 करोड़ का करार किया है।

पेंशन प्लान: BCCI का पूर्व खिलाड़ियों के लिए सराहनीय कदम
BCCI  अपने रिटायर्ड क्रिकेटर्स के लिए एक स्थायी पेंशन स्कीम चलाता है। यह योजना खिलाड़ियों के करियर में खेले गए मैचों की संख्या के आधार पर तय होती है। बोर्ड ने 2022 में इस योजना में बड़ा सुधार किया था और पेंशन की रकम में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की थी।
-जिन खिलाड़ियों ने सिर्फ फर्स्ट-क्लास क्रिकेट खेला है, उन्हें ₹30,000 मासिक पेंशन मिलती है।
-जिन्होंने भारत के लिए टेस्ट मैच खेले हैं, उनकी पेंशन ₹60,000 प्रति माह है।
-वहीं, अगर किसी खिलाड़ी ने 25 या उससे अधिक टेस्ट मुकाबले खेले हैं, तो उनकी पेंशन ₹70,000 प्रतिमाह तक जाती है।
-महिला अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को ₹52,500 और 2003 से पहले रिटायर हुई महिला घरेलू क्रिकेटर्स को ₹45,000 की मासिक पेंशन मिलती है।

धोनी की पेंशन कितनी है?
धोनी का रिकॉर्ड गवाह है - 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले। यानी वो 25+ टेस्ट मैच वाले कैटेगरी में आते हैं। ऐसे में उन्हें हर महीने ₹70,000 की पेंशन मिलती है। यह रकम किसी भी आम आदमी के लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन ₹1000 करोड़ के करीब नेटवर्थ रखने वाले माही के लिए शायद सिर्फ 'डिज़ल खर्च'!

और ये भी पढ़े

धोनी की उपलब्धियों की झलक
करियर में बनाए कुल रन: 17,266
टेस्ट में रन: 4,876 | वनडे में: 10,773 | टी20 में: 1,617
कुल शतक: 16 | अर्धशतक: 108

कप्तान धोनी के ट्रॉफी कलेक्शन की बात करें तो:
-2007 टी20 वर्ल्ड कप
-2011 वनडे वर्ल्ड कप
-2013 चैंपियंस ट्रॉफी

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!