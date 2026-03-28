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बंगाल को तबाह करने की कोशिश से भाजपा देश में सत्ता गंवा देगी: ममता बनर्जी

Edited By Updated: 28 Mar, 2026 02:52 PM

mamata banerjee says bjp will lose power over bengal issue

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल को तबाह करने की कोशिश में भाजपा देश में अपनी सत्ता गंवा देगी।

नेशनल डेस्क: तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल को तबाह करने की कोशिश में भाजपा देश में अपनी सत्ता गंवा देगी। बनर्जी ने रानीगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए घोषणा की कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लगातार चौथी बार जीतने के बाद, वह दिल्ली ''विजय'' के लिए सभी राजनीतिक दलों को एकजुट करेंगी।

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उन्होंने कहा, ''अगर राज्य में भाजपा सत्ता में आती है, तो वे बुलडोज़र चलाकर सबको बाहर निकाल देंगे।'' मुख्यमंत्री ने पश्चिम बर्धमान जिले के खनन शहर में आयोजित रैली में कहा, ''बंगाल को तबाह करने की कोशिश करके, भाजपा पूरे देश में अपनी सत्ता खो देगी।'' उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने के लिए निर्वाचन आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। बनर्जी ने कहा, ''एक 'लक्ष्मण रेखा' जरूर होनी चाहिए, लेकिन भाजपा सभी सीमाएँ लांघ रही है।''

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मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चुनौती देते हुए कहा, ''एसआईआर आपकी मौत की घंटी साबित होगा।'' मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में रामनवमी शोभायात्रा के दौरान हुई झड़पों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। बनर्जी ने कहा, ''मैं निर्वाचित मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन उन्होंने सारी शक्तियाँ छीन ली हैं।''

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उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में लौटने के बाद हिंसा के जिम्मेदार सभी लोगों को न्याय के कठघरे में लाया जाएगा। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को तब तनाव फैल गया, जब रामनवमी की शोभायात्राओं के दौरान झड़पें हुईं। इस दौरान कई जगहों से पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की की घटनाओं की खबरें मिलीं। पुलिस ने बताया कि प्रभावित जंगीपुर और रघुनाथगंज इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 

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