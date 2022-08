'जब यमराज लंच ब्रेक पर होते हैं तब ऐसा होता है' देखिए कैसे शख्स के रोड़ पार करते ही बीचों-बीच फट गई रोड़

नेशनल डेस्क: जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी लेकिन सच होती भी आज आप देख लेंगे कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियों में एक शख्स रोड पार कर एक दुकान की तरफ जाता है कि उसके जाते ही रोड़ बीचों बीच में फट जाती है हालांकि शख्स तब तक रोड़ पार कर लेता और जब तक शख्स को अहसास होता तब तक वह दुकान के करीब पहुंच चुका होता है और पीछे मुड़कर जब भयावह नज़ारा देखता है तो कुछ सेंकड तक वह हैरान रह जाता है।

When Yamraj is on lunch break pic.twitter.com/zN63aFCerA