शख्स ने भगवान शिव के सामने जोड़े हाथ, शिवलिंग पर अर्पित किया जल; फिर किया कुछ ऐसा कि थाने में हो गई रिपोर्ट

नेशनल डेस्क : राजस्थान के अलवर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मंदिर में चोरी का अनोखा मामला दर्ज हुआ है। यह घटना अलवर शहर के व्यस्त इलाके जेल चौराहे के पास स्थित प्रचंड महादेव मंदिर की है।

5 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे एक युवक मंदिर में दर्शन के बहाने पहुंचा। पहले उसने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़े, फिर वहीं रखे तांबे के बर्तन से शिवलिंग पर जल अर्पित किया। इसके तुरंत बाद उसने मौका देखते ही मंदिर में रखे तांबे का बर्तन उठाकर अपने बैग में रखा और वहां से चुपचाप फरार हो गया।

इस पूरी घटना की रिकॉर्डिंग मंदिर में लगे CCTV कैमरे में हो गई। जब पुजारी को बर्तन गायब होने का पता चला, तो उन्होंने फुटेज खंगाली और चोरी की पूरी वारदात कैमरे में दर्ज पाई। इसके बाद मंदिर के पुजारी राजकुमार शर्मा ने स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंदिर प्रशासन के अनुसार, पिछले दो महीनों में मंदिर में यह तीसरी चोरी है। इसी कारण हाल ही में मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। चोरी की यह घटना अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोगों में चोर की हरकत को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।