Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | कंपनी की मैनेजर को कार में बेहोश करके बारी-बारी किया दुष्कर्म, डैशकैम में रिकॉर्ड हुई वारदात, 3 आरोपी गिरफ्तार

कंपनी की मैनेजर को कार में बेहोश करके बारी-बारी किया दुष्कर्म, डैशकैम में रिकॉर्ड हुई वारदात, 3 आरोपी गिरफ्तार

Edited By Updated: 26 Dec, 2025 02:33 PM

manager of a private company gang raped in a car in udaipur

उदयपुर में एक निजी आईटी कंपनी की महिला मैनेजर के साथ चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति पर आरोप लगाए। पार्टी के दौरान बेहोश होने के बाद आरोपियों ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने...

नेशनल डेस्कः राजस्थान के उदयपुर में एक निजी आईटी कंपनी की महिला मैनेजर के साथ चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपनी ही कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र की है।

पीड़िता की शिकायत

पीड़िता ने बताया कि वह उदयपुर की रहने वाली है और 17 जुलाई से एक निजी कंपनी में रिक्रूटमेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। 20 दिसंबर को कंपनी की ओर से एंड ऑफ ईयर और सीईओ के जन्मदिन की पार्टी आयोजित की गई थी। पार्टी शोभागपुरा स्थित होटल में रात करीब 9 बजे शुरू हुई और 21 दिसंबर की रात डेढ़ बजे तक चली। पार्टी में शराब का सेवन हुआ और देर रात तक डांस चलता रहा।

सिगरेट पीते हुई बेहोश

और ये भी पढ़े

पीड़िता ने बताया कि पार्टी के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ लोग उसे घर छोड़ने की सलाह दे रहे थे। इस बीच कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने बाकी मेहमानों को पार्टी से जाने के लिए कहा, और धीरे-धीरे सभी चले गए। इसके बाद पीड़िता अकेली रह गई। रात करीब 1:45 बजे, महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने पीड़िता को अपनी कार में बैठाया। कार में महिला एग्जीक्यूटिव हेड का पति ड्राइविंग सीट पर था और कंपनी का सीईओ भी मौजूद था। आरोप है कि तीनों ने पीड़िता को घर छोड़ने के बहाने कार से बाहर निकाला। रास्ते में एक दुकान से सिगरेट जैसा कुछ खरीदा गया और पीड़िता को दिया गया। इसे पीते ही पीड़िता पूरी तरह बेहोश हो गई।

सीईओ उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था

पीड़िता ने बताया कि जब उसे होश आया, तो सीईओ उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इसके बाद सीईओ और महिला एग्जीक्यूटिव हेड के पति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार तीनों आरोपियों ने बिना उसकी सहमति के बारी-बारी से यह कृत्य किया। बार-बार कहने के बावजूद उसे सुबह करीब 5 बजे घर छोड़ा गया।

डैशकैम के ऑडियो-वीडियो की जांच

अगले दिन, पूरी तरह होश में आने पर पीड़िता ने अपने शरीर पर चोटों के निशान पाए। उसके एक कान की बाली, मोजे और अंडरगारमेंट्स गायब थे। शरीर के विभिन्न हिस्सों में घाव और दर्द के निशान थे। पीड़िता ने अपनी कार के डैशकैम के ऑडियो-वीडियो की जांच की, जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड होने का पता चला।

पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

पीड़िता ने 23 दिसंबर को सुखेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की जांच महिला अपराध की एएसपी माधुरी वर्मा को सौंपी गई। मेडिकल जांच में पुष्टि हुई कि पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट पर चोटें सामूहिक दुष्कर्म के दौरान लगी हैं।

एसपी योगेश गोयल ने बताया कि पुलिस ने बुधवार देर रात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि पार्टी के बाद करीब तीन घंटे तक पीड़िता को कार में इधर-उधर घुमाया गया और इसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!