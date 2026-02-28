Kidney Cancer: किडनी कैंसर के 5 खतरनाक संकेत: बार-बार दिखें तो तुरंत हो जाएं अलर्ट

हमारी किडनी शरीर के एक साइलेंट वॉरियर की तरह काम करती है, जो दिन-रात खून की सफाई कर जहरीले तत्वों को बाहर निकालती है। लेकिन जब इस अंग में कैंसर जैसी घातक बीमारी पनपने लगती है, तो यह शुरुआत में कोई शोर नहीं मचाती। अक्सर लोग इसके शुरुआती संकेतों को...

नेशनल डेस्क: हमारी किडनी शरीर के एक साइलेंट वॉरियर की तरह काम करती है, जो दिन-रात खून की सफाई कर जहरीले तत्वों को बाहर निकालती है। लेकिन जब इस अंग में कैंसर जैसी घातक बीमारी पनपने लगती है, तो यह शुरुआत में कोई शोर नहीं मचाती। अक्सर लोग इसके शुरुआती संकेतों को सामान्य समझकर भूल कर बैठते हैं, जिससे स्थिति गंभीर हो जाती है। समय रहते इन संकेतों को पहचानना ही जीवन बचा सकता है।

यहां किडनी कैंसर के 5 प्रमुख चेतावनी संकेत दिए गए हैं जिन्हें आपको कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए:

1. पीठ के निचले हिस्से में लगातार दर्द (Chronic Back Pain)

अगर आपकी कमर या पीठ के निचले हिस्से में लंबे समय से दर्द बना हुआ है, और इसका कारण कोई चोट या जिम की थकान नहीं है, तो सतर्क हो जाएं। किडनी कैंसर में होने वाला यह दर्द अक्सर एक तरफ होता है और आराम करने के बाद भी कम नहीं होता।

2. यूरिन में खून आना (Hematuria)

पेशाब में खून का दिखना किडनी की खराबी का सबसे स्पष्ट संकेत है। कई बार यह दर्द रहित होता है, जिसके कारण लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। चाहे खून का रंग हल्का गुलाबी हो या गहरा लाल, इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य है।

3. अचानक और तेजी से वजन गिरना (Unexplained Weight Loss)

बिना किसी डाइट प्लान या एक्सरसाइज के अगर आपका वजन तेजी से कम हो रहा है, तो यह शरीर के अंदर पनप रही किसी गंभीर बीमारी का इशारा हो सकता है। कैंसर कोशिकाएं शरीर की ऊर्जा का उपभोग तेजी से करती हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है।

4. हर वक्त थकान और कमजोरी (Persistent Fatigue)

किडनी जब सही से काम नहीं करती, तो शरीर में टॉक्सिन्स (जहरीले पदार्थ) जमा होने लगते हैं। इसकी वजह से व्यक्ति को पर्याप्त नींद लेने के बाद भी भारी थकान, सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है। यह 'एनीमिया' का संकेत भी हो सकता है, जो किडनी की बीमारी में आम है।

5. भूख की कमी और मितली (Loss of Appetite & Nausea)

शरीर में अपशिष्ट पदार्थों (Waste Products) के जमा होने से पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। अगर आपको बार-बार जी मिचलाने की शिकायत रहती है या खाने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो गई है, तो यह किडनी के सही तरीके से काम न करने का एक बड़ा लक्षण है।