Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | बार-बार रिजेक्ट हो रहा है PF क्लेम? तो घबराएं नहीं, इन आसान स्टेप्स से दोबारा पाएं अपना फंसा हुआ पैसा

बार-बार रिजेक्ट हो रहा है PF क्लेम? तो घबराएं नहीं, इन आसान स्टेप्स से दोबारा पाएं अपना फंसा हुआ पैसा

Edited By Updated: 09 Mar, 2026 11:50 AM

epf claim rejected reasons

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से आपात स्थिति में पैसा निकालते समय अक्सर क्लेम रिजेक्ट होने की समस्या आती है।

EPF Claim : कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) न केवल एक बचत योजना है, बल्कि नौकरीपेशा वर्ग के लिए भविष्य का सबसे मजबूत वित्तीय सुरक्षा कवच भी है। अक्सर लोग मेडिकल इमरजेंसी, शादी या घर बनाने जैसी जरूरतों के लिए अपने पीएफ (PF) खाते से पैसा निकालते हैं। लेकिन कई बार पीएफ क्लेम करने के बावजूद आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, जिससे खाताधारक मानसिक और वित्तीय तनाव में आ जाते हैं। 

विशेषज्ञों का कहना है कि पीएफ क्लेम का रिजेक्ट होना काफी आम है और यह अक्सर तकनीकी खामियों या दस्तावेजों में छोटी-सी गलती के कारण होता है। अगर आपका भी क्लेम अटक गया है, तो इसे ठीक करने का तरीका बेहद सरल है। 

क्यों रिजेक्ट होता है आपका PF क्लेम? 

क्लेम रिजेक्ट होने के पीछे सबसे बड़ी वजह डेटा का मेल न खाना (Data Mismatch) होता है। प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं: 

बैंक विवरण में त्रुटि: यदि आपका बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत है, या आपका सक्रिय बैंक खाता UAN से लिंक नहीं है। 

और ये भी पढ़े

KYC विवरण में अंतर: आधार कार्ड, पैन कार्ड और UAN पोर्टल पर दर्ज आपके नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि या जेंडर में थोड़ा भी अंतर होने पर सिस्टम क्लेम को खारिज कर देता है। 

आधार-UAN लिंकिंग: वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि आपका आधार कार्ड आपके UAN से लिंक नहीं है, तो क्लेम प्रोसेस नहीं हो पाएगा। 

Exit Date का अपडेट न होना: यदि आपके पिछले नियोक्ता (Employer) ने पोर्टल पर आपकी नौकरी छोड़ने की सही तारीख (Date of Exit) अपडेट नहीं की है। 

सेवा की अवधि (Service Criteria): पेंशन निकासी (Form 10C) के लिए कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा अनिवार्य है। 

क्लेम रिजेक्ट होने के बाद क्या करें? ये है स्टेप-बाय-स्टेप गाइड 

यदि आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो इन कदमों का पालन करें: 

रिजेक्शन का कारण जानें: सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'Online Claim Status' चेक करें। वहां रिजेक्शन का स्पष्ट कारण (Remarks) लिखा होता है। 

गलतियों को सुधारें: अगर नाम या जन्मतिथि गलत है, तो 'Joint Declaration Form' या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए उसे ठीक करें। बैंक डिटेल्स गलत होने पर नया कैंसिल्ड चेक या बैंक पासबुक की साफ फोटो अपलोड कर KYC अपडेट करें। 

UAN पोर्टल पर पुनः आवेदन: गलतियां सुधारने और एम्प्लॉयर से उन्हें अप्रूव कराने के बाद, पोर्टल पर दोबारा क्लेम फाइल करें। 

शिकायत दर्ज करें (Grievance): अगर सब कुछ सही होने के बाद भी क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, तो आप EPFiGMS (EPFO Grievance Management System) पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!