    सरकारी दस्तावेज बनवाना हुआ आसान: अब WhatsApp पर बनेंगे मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर जाति प्रमाणपत्र तक

सरकारी दस्तावेज बनवाना हुआ आसान: अब WhatsApp पर बनेंगे मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर जाति प्रमाणपत्र तक

नेशनल डेस्क: अगर आप भी शादी का सर्टिफिकेट बनवाने, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने या जाति प्रमाणपत्र जैसी सरकारी सेवाओं के लिए घंटों लाइन में लगते हैं- तो अब राहत की खबर है। दिल्ली सरकार एक नई डिजिटल सुविधा शुरू करने जा रही है, जिसके तहत लोग व्हाट्सएप पर ही जरूरी सरकारी कागजात बनवा सकेंगे और डाउनलोड भी कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से सरकारी प्रक्रियाएं न सिर्फ तेज होंगी, बल्कि ज्यादा पारदर्शी और सुविधाजनक भी बन जाएंगी।

WhatsApp बना आपका सरकारी सेवा केंद्र
नई पहल ‘WhatsApp गवर्नेंस प्लेटफॉर्म’ के जरिए नागरिक घर बैठे मोबाइल पर ही मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाणपत्र जैसे अहम कागजात बनवा सकेंगे। न केवल इन सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा, बल्कि जांच के बाद दस्तावेजों को QR कोड सहित व्हाट्सएप पर ही डाउनलोड करना भी संभव होगा।

दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर शुरुआत में 25 से 30 प्रमुख सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बाद में इस दायरे को और बढ़ाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक सरकारी कामकाज डिजिटल माध्यम से संभव हो सके।

कैसे मिलेगा फायदा?
लोगों को सिर्फ सरकार द्वारा तय किए गए WhatsApp नंबर पर "Hi" टाइप कर भेजना होगा। इसके बाद एक AI आधारित चैटबॉट यूजर को उनकी जरूरत के अनुसार निर्देश देगा और फॉर्म भरवाने, दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन की स्थिति देखने तक में मदद करेगा। यह चैटबॉट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करेगा और टेक्स्ट, फोटो या वीडियो फॉर्मेट में जानकारी भी देगा।

मेटा के साथ साझेदारी की तैयारी
इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए सरकार मेटा (फेसबुक की पेरेंट कंपनी) के साथ साझेदारी की योजना बना रही है। अधिकारियों ने बताया कि व्हाट्सएप बिज़नेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर और मेटा पार्टनर्स के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

डोरस्टेप डिलीवरी की जगह लेगा यह सिस्टम?
कुछ समय पहले तक दिल्ली में 'डोरस्टेप डिलीवरी' योजना के तहत 30 से अधिक सेवाएं नागरिकों के घर तक पहुंचाई जाती थीं, लेकिन यह सेवा पिछले एक साल से बंद है और अब इसे पूरी तरह समाप्त करने की चर्चा है। ऐसे में व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को उसका डिजिटल विकल्प माना जा रहा है।
 

