मनिका विश्वकर्मा के सिर सजा मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज, 74वें Miss Universe प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व

19 Aug, 2025 06:07 AM

miss universe india 2025 manika vishwakarma crowned miss universe india

ग्लैमर और टैलेंट से सजी एक भव्य शाम में मणिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। लगातार दूसरे साल राजस्थान की प्रतिभा ने यह खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने उन्हें मंच पर ताज पहनाकर सम्मानित किया।

नेशनल डेस्कः ग्लैमर और टैलेंट से सजी एक भव्य शाम में मणिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। लगातार दूसरे साल राजस्थान की प्रतिभा ने यह खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने उन्हें मंच पर ताज पहनाकर सम्मानित किया। अब मणिका नवंबर 2025 में थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

PunjabKesari
मणिका का सफर: छोटे शहर से इंटरनेशनल मंच तक

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम रोशन

  • मणिका ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के तहत BIMSTEC SEWOCON (साउथ एशियन यूथ कॉन्फ्रेंस) में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

  • वे Neuronova नाम की एक संस्था की संस्थापक हैं, जो ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) जैसे न्यूरोलॉजिकल हालात को कमजोरी नहीं, बल्कि एक मानसिक ताकत मानती है।

उनकी पहल का उद्देश्य समाज में कॉग्निटिव डाइवर्सिटी (विचारों की विविधता) को अपनाना और इंसानियत व समझदारी को बढ़ावा देना है।

प्रतियोगिता के अन्य विजेता

प्रतियोगिता में कई अन्य प्रतिभाशाली युवतियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। परिणाम इस प्रकार रहे:

  •  पहली रनर-अप: तान्या शर्मा (मिस यूनिवर्स उत्तर प्रदेश 2025)

  •  दूसरी रनर-अप: महक ढींगरा

  • तीसरी रनर-अप: अमीषी कौशिक (मिस यूनिवर्स हरियाणा)

मणिका के ताज को क्यों माना गया खास?

मिस यूनिवर्स इंडिया ऑर्गनाइजेशन ने मणिका की क्रिएटिव सोच, बौद्धिक क्षमता, और सामाजिक समझदारी को उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि मणिका ना सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि समाज के प्रति उनकी सजगता और उद्देश्य उन्हें खास बनाती है।

अब दुनिया के मंच पर भारत की बारी

अब मणिका नवंबर 2025 में थाईलैंड में होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की ओर से हिस्सा लेंगी। उनकी इस उपलब्धि से भारत के लिए एक बार फिर ग्लोबल ताज लाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

मणिका ने क्या कहा?

ताज जीतने के बाद मणिका ने कहा: “यह सिर्फ मेरा नहीं, हर उस युवा का सपना है जो छोटे शहरों से निकलकर बड़ा करना चाहता है। मैं भारत का नाम दुनिया में ऊंचा करने की पूरी कोशिश करूंगी।”

