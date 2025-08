मैदान के बाहर भी मोहम्मद सिराज का जलवा, विज्ञापनों से हो रही है करोड़ों की कमाई!

Edited By Pardeep,Updated: 06 Aug, 2025 05:53 AM

नेशनल डेस्कः भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने हालिया ओवल टेस्ट में इंग्लैंड की बल्लेबाज़ी को तहस-नहस करते हुए नौ विकेट झटके और मैच को टीम इंडिया के लिए ड्रॉ में बदल दिया। हालांकि ‘DSP सिराज’ का नाम टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा है, लेकिन मैदान के बाहर उनकी कमाई और ब्रांड वैल्यू भी उतनी ही दमदार साबित हुई है।

बड़े ब्रांड की भारी पेशकश — My11Circle ने जोड़ी सबसे बड़ी डील्स में से एक

OneCricket की रिपोर्ट के अनुसार सिराज कई प्रमुख ब्रांड्स के ब्रांड एंबेसडर हैं, जैसे My11Circle, Thums Up, CoinSwitch Kuber, Be O Man, MyFitness, SG Cricket, Nippon Paint और Crash on the Run। विशेष रूप से, My11Circle ने सिराज को अपनी टीम में शामिल करने के लिए उन्हें अधिमूल्य डील पेश की थी—जिसकी रकम तो सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन इसे उनकी सबसे बड़ी ब्रांड साझेदारियों में से एक माना जाता है।

मुख्य कमाई स्रोत: व्यापक आय का ट्रैक रिकॉर्ड

Mohammed Siraj अब BCCI के Grade‑A खिलाड़ी हैं, जिससे उन्हें सालाना ₹5 करोड़ का रिटेनर मिलता है, साथ हैं टेस्ट, ODI, और T20I के मैच फी—प्रत्येक ₹15 लाख, ₹6 लाख और ₹3 लाख क्रमशः।

IPL कलेक्शन:

– Sunrisers से 2017 में ₹2.6 करोड़ में शुरुआत

– RCB ने 2022 से 2024 तक ₹7 करोड़ प्रति सीज़न तक रिटेन किया

– 2025 में Gujarat Titans ने ₹12.25 करोड़ के भारी-भरकम ऑफर में खरीदा

इस IPL यात्रा में सिराज की कुल कमाई लगभग ₹40 करोड़ पहुंच चुकी है।

ब्रांड एंडोर्समेंट:

– प्रति ब्रांड डील ₹30 लाख से ₹2 करोड़ के बीच अनुमानित

– कुल वार्षिक ब्रांड इनकम: ₹2 से ₹5 करोड़ तक

– प्रमुख ब्रांड्स: My11Circle (₹1–2 करोड़), SG Cricket (₹50 लाख–₹1 करोड़), Thums Up (₹50 लाख–₹1 करोड़), Be O Man, CoinSwitch, MyFitness आदि।