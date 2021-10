टेलीविजन अभिनेता एवं धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाकर मशहूर हुए अरविंद त्रिवेदी का मंगलवार की रात निधन हो गया। वह 82 साल के थे।

नेशनल डेस्कः टेलीविजन अभिनेता एवं धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाकर मशहूर हुए अरविंद त्रिवेदी का मंगलवार की रात निधन हो गया। वह 82 साल के थे। वह पिछले कई सालों से बीमार थे और कुछ महीनों पहले उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गयी थी। कल देर रात उन्होंने अंतिम सांसे ली। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में बुधवार को कांदिवली वेस्ट में स्थित दहानुकरवाड़ी श्मशान घाट में किया जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सीता हरण दृश्य देख अरविंद त्रिवेदी भावुक होकर माफी मांगने लग पड़ते हैं। वायरल वीडियो में अरविंद त्रिवेदी सीता हरण वाला एपिसोड देख रहे हैं। जैसे ही सीन खत्म होने वाला होता है अरविंद अपने हाथ जोड़ लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो सीता हरण के लिए माफी मांग रहे हों।







So touching. 84 year old veteran #ArvindTrivedi ji watched his #Ravana role after 30 years & seeks forgiveness from others in the room! 🙏 Hindu samskaras. 🙏 pic.twitter.com/37QDygvT0y