ट्विटर पर पहले ही हो चुकी थी 'द्रौपदी मुर्मू' के नाम की घोषणा, इस यूजर की तीसरी भविष्यवाणी भी हुई सच साबित

नई दिल्ली: NDA की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया गया है। वहीं ट्विटर पर इसकी जानकारी लोगों को बहुत पहले ही मिल गई थी। दरअसल, एक ट्विटर यूजर ने पहले ही ये ट्वीट कर बता दिया था कि द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकती हैं। जिसके बाद उसकी यह भविष्यवाणी सच होने केबाद वह चर्चा में है।

दरअसल, निक्स नाम के इस यूजर का ट्वीट अब जमकर वायरल हो रहा है जिसमें उसने द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार बताया था हैरानी वाली बात यह है कि इससे पहले भी वह दो बार बड़ी भविष्यवाणियों का जिक्र कर चुका है।

The most likely next president of India - Draupadi Murmu



Women

Educated

RSS background

Tribal

Orissa (next catchment area for BJP)

Experience of constitutional post https://t.co/ccnvGVdz7u