दुल्हन को लेकर घर पहुंचा ही था दूल्हा, मगर सुहागरात पर ही हो गया 'वो वाला' कांड, सच सामने आते ही नई नवेली ने...

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 12 Jan, 2026 11:58 AM
ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक दुल्हन ने शादी के कुछ ही समय बाद अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शादी के कुछ समय बाद ही दूल्हा दुल्हन को घर लेकर पहुंचा ही था फिर जब...
Greater Noida Matrimonial Fraud Case : ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक दुल्हन ने शादी के कुछ ही समय बाद अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शादी के कुछ समय बाद ही दूल्हा दुल्हन को घर लेकर पहुंचा ही था फिर जब वो सुहागरात मनाने लगे तो दुल्हन के सामने दूल्हे का सच सामने आ गया। महिला का आरोप है कि उसे धोखे में रखकर एक ऐसे शख्स से शादी करा दी गई जिसकी न तो पढ़ाई सच थी और न ही सिर के बाल।
सुहागरात पर खुला बालों का राज
ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी एवेन्यू-1 की रहने वाली लविका गुप्ता की शादी 16 जनवरी 2024 को संयम जैन के साथ हुई थी। लविका का आरोप है कि शादी से पहले संयम को घने बालों वाले युवक के रूप में दिखाया गया था। लेकिन शादी की पहली रात को जब हकीकत सामने आई तो लविका दंग रह गई। लविका ने बताया कि उसका पति पूरी तरह गंजा है और वह दुनिया की नजरों से इस बात को छिपाने के लिए विग (Hair Patch) का इस्तेमाल करता था। यह बात शादी से पहले पूरी तरह छिपाई गई थी।
डिग्री और सैलरी में भी बड़ा घोटाला
धोखाधड़ी केवल लुक तक सीमित नहीं थी बल्कि संयम की प्रोफाइल भी पूरी तरह फर्जी निकली। शादी तय करते समय दावा किया गया था कि संयम B.Com ग्रेजुएट है। लविका ने शिक्षित जीवनसाथी की चाह में शादी के लिए हां की थी लेकिन बाद में पता चला कि पति सिर्फ 12वीं पास है। ससुराल पक्ष ने बताया था कि संयम की सालाना कमाई 18 लाख रुपये है। असलियत में उसकी आय इस आंकड़े के आसपास भी नहीं थी।
पुलिस ने दर्ज की FIR
ठगा हुआ महसूस करने के बाद लविका ने बिसरख थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पति संयम जैन समेत परिवार के 4 अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है। पुलिस अब इस वैवाहिक धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है कि क्या इसमें बिचौलियों की भी कोई भूमिका थी।