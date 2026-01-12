Post Office की धमाकेदार स्कीम... सिर्फ एक बार जमा करें पैसा और हर महीने पाएं ₹5,500 की सैलरी

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 12 Jan, 2026 10:37 AM

Post Office Scheme : क्या आप किसी ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे और आपको हर महीने घर बैठे एक निश्चित आमदनी (Monthly Income) भी हो? अगर हां तो भारतीय डाक (India Post) की 'मंथली इनकम स्कीम' (MIS) आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। रिटायरमेंट के बाद की चिंता हो या घर खर्च के लिए अतिरिक्त पैसों की जरूरत यह सरकारी योजना मध्यम वर्ग के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है।

क्या है पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम?

यह एक 'वन-टाइम इन्वेस्टमेंट' प्लान है। इसमें आपको बैंक की एफडी (FD) की तरह एकमुश्त राशि जमा करनी होती है। उस जमा राशि पर सरकार आपको हर महीने ब्याज (Interest) देती है जो आपकी मासिक कमाई बन जाती है। वर्तमान में सरकार इस स्कीम पर 7.40% सालाना ब्याज दे रही है। इस स्कीम की अवधि 5 साल की है। चूंकि यह पोस्ट ऑफिस की स्कीम है इसलिए आपके मूलधन (Principal Amount) की शत-प्रतिशत गारंटी सरकार लेती है।

महीने की ₹5,500 की कमाई कैसे होगी? (कैलकुलेशन)

इस स्कीम में कमाई सीधे आपके निवेश पर निर्भर करती है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं:

खाता प्रकार अधिकतम निवेश मासिक आय (7.4% ब्याज पर) सिंगल अकाउंट ₹9,00,000 ₹5,550 ज्वाइंट अकाउंट ₹15,00,000 ₹9,250

यदि आप सिंगल अकाउंट खोलकर उसमें 9 लाख रुपये जमा करते हैं तो आपको अगले महीने से ही हर महीने ₹5,550 का ब्याज मिलने लगेगा। इसी तरह पति-पत्नी मिलकर ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये निवेश करते हैं तो उनकी मासिक कमाई ₹9,250 हो जाएगी।

समय से पहले पैसा निकाला तो क्या होगा?

हालांकि इस स्कीम की अवधि 5 साल है लेकिन अगर आप इसे पहले बंद करना चाहते हैं तो कुछ नियम लागू होंगे:

1 से 3 साल के बीच: यदि आप एक साल के बाद और तीन साल से पहले खाता बंद करते हैं तो जमा राशि का 2% काटकर बाकी पैसा वापस मिलेगा।

3 से 5 साल के बीच: इस अवधि में खाता बंद करने पर 1% की कटौती की जाएगी।

खाताधारक की मृत्यु: यदि मैच्योरिटी से पहले खाताधारक का निधन हो जाता है तो पूरा पैसा नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है।

कौन और कैसे खुलवा सकता है खाता?

18 साल से ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक यह खाता खुलवा सकता है। एक साथ अधिकतम 3 वयस्क मिलकर ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। मात्र ₹1,000 से भी खाता शुरू किया जा सकता है। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो के साथ जाएं। वहां आपको एक आवेदन फॉर्म और KYC फॉर्म भरना होगा।