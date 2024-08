Paris Olympics 2024:  ओलंपिक में इवेंट से पहले सो गई ये लॉन्ग जंपर, उठते ही जीता GOLD मेडल

नेशनल डेस्क: ओलंपिक खेलों में अक्सर एथलीट्स को उनकी कठिन तैयारी और अनुशासन के लिए जाना जाता है, लेकिन कभी-कभी ऐसी घटनाएँ भी घटती हैं जो सभी को चौंका देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एक लॉन्ग जंपर के साथ जिसने इवेंट से पहले सोने के बाद भी GOLD मेडल जीत लिया।

दरअसल, यूक्रेनी हाई जंपर खिलाड़ी यारोस्लावा महुचिख ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। महुचिख, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, अपने इवेंट से ठीक पहले सो गई थीं। सोकर उठने के बाद उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया।

महुचिख के इस अद्वितीय प्रदर्शन ने उन्हें एक प्रेरणादायक खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत किया है, जो न केवल अपने खेल में माहिर हैं बल्कि अद्वितीय मानसिक धैर्य और आत्मविश्वास की मिसाल भी हैं। उनके इस कारनामे ने पूरे खेल जगत में उनकी प्रशंसा बढ़ा दी है।





इस घटना ने यह भी सिद्ध कर दिया कि कभी-कभी थोड़ा आराम और आत्म-विश्वास का बड़ा महत्व होता है, विशेषकर उच्च प्रतिस्पर्धात्मक खेलों में। महुचिख का यह गोल्ड मेडल यूक्रेन के लिए गर्व का विषय है और आने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है।

Ukrainian high jumper @YaraMahuchikh wins Ukraine's first individual Olympic gold medal at the Paris 2024 Olympics.

At 22 years, she has completed the high jump

🥇Olympic champion

🥇World Champion

🥇European champion

🥇World indoor champion#Olympics #GOLD pic.twitter.com/HfVct9ejQY