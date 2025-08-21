Main Menu

Inflation Calculator: आज के 1 लाख की वैल्यू 20 साल बाद कितनी होगी? चौंका देगा आंकड़ा

21 Aug, 2025

one lakh rupess value after 20 years salary of rs 50 000 per month

कभी 50 हजार रुपये महीने की सैलरी पाने का भी हर शख्स का सपना रहता था लेकिन आज के दौर में घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए महीना भी कम पड़ रहा है। समय के साथ रुपये की वैल्यू कम होती जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण महंगाई है। बीते दो दशकों में भारत की औसत...

नेशनल डेस्क:  कभी 50 हजार रुपये महीने की सैलरी पाने का भी हर शख्स का सपना रहता था लेकिन आज के दौर में घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए महीना भी कम पड़ रहा है। समय के साथ रुपये की वैल्यू कम होती जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण महंगाई है। बीते दो दशकों में भारत की औसत मुद्रास्फीति दर लगभग 6% रही है। इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है - वही चीज़ें जो पहले कम पैसों में मिलती थीं, अब उनके लिए दोगुना-तीन गुना खर्च करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, 20 साल पहले एक परिवार का पूरा महीने का राशन 1500 रुपये में आ जाता था। आज वही राशन खरीदने के लिए 15,000 रुपये भी कम पड़ते हैं।

आने वाले सालों में और घटेगी पैसों की वैल्यू
अगर आज आपको कोई चीज़ खरीदने के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो 20 साल बाद वही चीज़ खरीदने के लिए 3.2 लाख रुपये की जरूरत होगी और 30 साल बाद यही खर्च 5.74 लाख रुपये तक पहुंच सकता है - बशर्ते महंगाई दर औसतन 6% बनी रहे।

सिर्फ कमाना काफी नहीं, निवेश भी स्मार्ट होना चाहिए
बहुत से लोग निवेश या रिटायरमेंट प्लानिंग के दौरान महंगाई के असर को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आपका निवेश मुद्रास्फीति दर से कम रिटर्न दे रहा है, तो आपकी पूंजी समय के साथ कमजोर होती जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पैसे को वहां लगाएं जहां रिटर्न महंगाई से ज्यादा हो - जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड्स, SIPs, या दीर्घकालिक योजनाएं। वरना आज की लाखों की कमाई भी भविष्य में कुछ खास नहीं लगेगी।

सबक क्या है?
आपकी इनकम बढ़ रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो रही है। जब तक आपके पैसे की 'ताकत' यानी बाइंग पावर नहीं बढ़ेगी, तब तक आप महंगाई की रफ्तार से पीछे ही रहेंगे।

