OnePlus Oppo Merger Update: क्या वाकई भारत से जा रहा है OnePlus या फिर Oppo में होगा मर्ज? CEO ने बताई सच्चाई

गैजेट डेस्क: पिछले कुछ दिनों से तकनीकी गलियारों में यह चर्चा गर्म थी कि वनप्लस भारत में अपना बोरिया-बिस्तर समेटने की तैयारी कर रहा है और जल्द ही यह ओप्पो (Oppo) में मर्ज हो जाएगी। हालांकि, अब वनप्लस इंडिया के सीईओ रोबिन ल्यू (Robin Liu) ने खुद सामने आकर सच बताया है।

CEO ने बताया

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक आधिकारिक बयान साझा करते हुए रोबिन ल्यू ने कहा कि भारत में कंपनी के बंद होने की खबरें पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। उन्होंने साफ किया कि वनप्लस इंडिया के बिजनेस ऑपरेशन्स सामान्य रूप से जारी हैं और कंपनी भारतीय ग्राहकों को अपनी सेवाएं देना जारी रखेगी। ल्यू ने अपने पोस्ट में ब्रांड के सिग्नेचर स्लोगन Never Settle का इस्तेमाल करते हुए प्रशंसकों को भरोसा दिलाया।

I wanted to address some misinformation that has been circulating about OnePlus India and its operations.

We’re operating as usual and will continue to do so.

Never Settle. pic.twitter.com/eAGA7iy3Xs — Robin Liu (@RobinLiuOnePlus) January 21, 2026

कहाँ से शुरू हुआ विवाद?

यह पूरा विवाद एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि वनप्लस को धीरे-धीरे 'डिस्मंतल' (Dismantle) किया जा रहा है। रिपोर्ट में 2024 के दौरान शिपमेंट में आई गिरावट और कुछ आगामी प्रोडक्ट्स (जैसे OnePlus Open 2) के कैंसिल होने का हवाला दिया गया था। साथ ही, ओप्पो के साथ बढ़ती नजदीकियों को ब्रांड के खत्म होने के संकेत के रूप में देखा जा रहा था।

भारत: वनप्लस का सबसे मजबूत किला

भले ही वैश्विक स्तर पर कंपनी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही हो, लेकिन भारत वनप्लस के लिए सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। हाल ही में कंपनी ने OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 जैसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो इस बात का सबूत है कि कंपनी भारतीय बाजार को लेकर गंभीर है। अपने बयान में Stakeholders और प्रशंसकों से अपील की है कि वे unverified खबरों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी को ही सही मानें।