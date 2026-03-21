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जानें क्यों हुआ Zomato और Swiggy पर खाना ऑर्डर करना महंगा! क्या होता है Platform Fee? जिसकी वजह से बढ़े दाम

Edited By Updated: 21 Mar, 2026 12:03 PM

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अगर आप अक्सर जोमैटो से खाना ऑर्डर करते हैं तो अब आपको अपने बिल में थोड़ा बदलाव नजर आएगा। कंपनी ने शुक्रवार से अपनी प्लेटफॉर्म फीस में ₹2.40 की बढ़ोतरी कर दी है। अब ग्राहकों को प्रति ऑर्डर ₹14.90 प्लेटफॉर्म फीस चुकानी होगी जो पहले ₹12.50 थी।

Zomato Increases Platform Fee : अगर आप अक्सर जोमैटो से खाना ऑर्डर करते हैं तो अब आपको अपने बिल में थोड़ा बदलाव नजर आएगा। कंपनी ने शुक्रवार से अपनी प्लेटफॉर्म फीस में ₹2.40 की बढ़ोतरी कर दी है। अब ग्राहकों को प्रति ऑर्डर ₹14.90 प्लेटफॉर्म फीस चुकानी होगी जो पहले ₹12.50 थी।

क्या होती है Platform Fee?

अक्सर लोग इसे डिलीवरी चार्ज समझ लेते हैं लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग हैं:

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क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

जोमैटो की प्रतिद्वंदी कंपनी Swiggy भी फिलहाल करीब ₹14.99 (GST सहित) प्लेटफॉर्म फीस वसूल रही है। कंपनियों का कहना है कि यह बढ़ोतरी निम्नलिखित कारणों से जरूरी है:

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  1. ऑपरेटिंग खर्च: ऐप को मेंटेन करना और नई तकनीक पर खर्च करना।

  2. महंगा लॉजिस्टिक्स: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण डिलीवरी और मैनेजमेंट का खर्च बढ़ गया है।

  3. मुनाफा और मार्जिन: कंपनियां अपने घाटे को कम करने और मुनाफे को बेहतर बनाने के लिए इस फीस का सहारा ले रही हैं।

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जोमैटो को होगा करोड़ों का फायदा

सुनने में ₹2.40 की बढ़ोतरी छोटी लग सकती है लेकिन जोमैटो के करोड़ों ऑर्डर्स को देखते हुए यह एक बहुत बड़ी रकम है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस मामूली बढ़ोतरी से जोमैटो को हर तीन महीने (एक तिमाही) में लगभग ₹64 से ₹65 करोड़ का अतिरिक्त लाभ होगा।

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ग्राहकों पर क्या होगा असर?

पिछले कुछ सालों में जोमैटो ने धीरे-धीरे इस फीस को बढ़ाया है। हालांकि ₹2-3 की बढ़ोतरी एक बार में ज्यादा नहीं लगती लेकिन नियमित रूप से ऑर्डर करने वाले ग्राहकों के लिए महीने के अंत में यह एक बड़ा अंतर पैदा कर सकती है।

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