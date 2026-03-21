Delhi Weather: बारिश के बाद दिल्ली बनी हिल स्टेशन! कोहरे की चादर और 6 साल में सबसे ठंडा मार्च

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 21 Mar, 2026 10:47 AM

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में शनिवार की सुबह किसी हिल स्टेशन जैसी रही। शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश के बाद शनिवार सुबह दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में 'घने कोहरे' (Dense Fog) की दस्तक देखी गई। इस बदलाव ने न सिर्फ तापमान गिराया है बल्कि...

Delhi Weather Fog Update : राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में शनिवार की सुबह किसी हिल स्टेशन जैसी रही। शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश के बाद शनिवार सुबह दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में 'घने कोहरे' (Dense Fog) की दस्तक देखी गई। इस बदलाव ने न सिर्फ तापमान गिराया है बल्कि प्रदूषण से भी बड़ी राहत दिलाई है।

मार्च में टूटा ठंड का रिकॉर्ड

शुक्रवार को हुई लगातार बारिश के कारण दिल्ली का अधिकतम तापमान गिरकर 21.7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। यह साल 2020 के बाद मार्च का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार शनिवार को भी न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

#WATCH | Uttar Pradesh | A layer of fog hovers over Ghaziabad this morning.



Visuals from Vaishali pic.twitter.com/55oeFlcqO0 — ANI (@ANI) March 21, 2026

161 दिनों बाद साफ हुई दिल्ली की हवा

प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्लीवासियों के लिए यह बारिश वरदान बनकर आई है। लगभग 5 महीने (161 दिन) बाद दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'संतोषजनक' (Satisfactory) श्रेणी में पहुंचा है। इससे पहले आखिरी बार 9 अक्टूबर 2025 को हवा इतनी साफ दर्ज की गई थी।

#WATCH | Uttar Pradesh: A layer of fog hovers over Noida this morning. Visuals from Sector 122. pic.twitter.com/oTlXtzzJ52 — ANI (@ANI) March 21, 2026

ईद की सुबह और कोहरे का साया

शनिवार को ईद के मौके पर जब लोग मस्जिदों की ओर रुख कर रहे थे तब उन्हें घने कोहरे और हल्की ठंड का सामना करना पड़ा। मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव के अनुसार पूरे भारत में इस समय 'थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी' (Thunderstorm Activity) देखी जा रही है जिसका असर दिल्ली-एनसीआर पर भी पड़ रहा है।

#WATCH | People offer namaz at Jama Masjid in Delhi, on the occasion of Eid al-Fitr 2026 pic.twitter.com/GzMBsy69KM — ANI (@ANI) March 21, 2026

आगे कैसा रहेगा मौसम?

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