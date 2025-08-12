Main Menu

  • द.कोरिया में मुंबई हमलों से जुड़ा पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार, वर्षों से क्लर्क के रूप में कर रहा था काम

Edited By Tanuja,Updated: 12 Aug, 2025 02:59 PM

pakistani member of intl terror group caught working at itaewon shop

दक्षिण कोरिया में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है, जो 2008 के मुंबई आतंकी हमलों से जुड़ा हुआ...

International Desk: दक्षिण कोरिया में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है, जो 2008 के मुंबई आतंकी हमलों से जुड़ा हुआ है। यह गिरफ्तारी 2 अगस्त को सियोल के व्यस्त इटावन-दोंग इलाके में हुई, जहां यह आतंकी एक स्थानीय बाजार में क्लर्क के रूप में काम कर रहा था। ग्योंगगी नाम्बु प्रांतीय पुलिस एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार, करीब 40 वर्षीय इस पाकिस्तानी नागरिक को उस समय दबोचा गया जब वह अपनी ड्यूटी पर था।

 

कोरिया हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, यह आतंकी लंबे समय से दक्षिण कोरिया में रह रहा था और खुद को एक साधारण प्रवासी के रूप में पेश कर रहा था। जांच में सामने आया है कि यह आतंकी अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है  वही संगठन जिसने 2008 में मुंबई में हुए भयावह हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें 160 से अधिक लोगों की जान गई थी। सूत्रों के मुताबिक, आरोपी को अंडरवॉटर हमले की विशेष ट्रेनिंग भी मिली थी, जिससे उसके खतरनाक मंसूबों का अंदाजा लगाया जा सकता है।

 

पुलिस ने उस पर आतंकवाद-रोधी अधिनियम और आव्रजन अधिनियम के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया है। सुरक्षा एजेंसियां अब उसकी पृष्ठभूमि, दक्षिण कोरिया में मौजूद संभावित नेटवर्क और अन्य देशों में उसके संपर्कों की गहन जांच कर रही हैं।  इस गिरफ्तारी ने न केवल दक्षिण कोरिया में सुरक्षा अलर्ट को बढ़ा दिया है, बल्कि भारत के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण मामला बन गया है, क्योंकि मुंबई हमलों के घाव अब भी ताजा हैं और लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियां क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनी हुई हैं।
 

