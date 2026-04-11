Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | महिला सशक्तीकरण, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में फुले का कार्य लोगों के लिए प्रेरणास्रोत है: नितिन नवीन

महिला सशक्तीकरण, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में फुले का कार्य लोगों के लिए प्रेरणास्रोत है: नितिन नवीन

Edited By Updated: 11 Apr, 2026 04:01 PM

phule s work in women empowerment inspires generations nitin naveen

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को समाज सुधारक ज्योतिराव फुले की 199वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण तथा सामाजिक सुधार के लिए उनका कार्य आज भी लोगों को प्रेरित करता है।

नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को समाज सुधारक ज्योतिराव फुले की 199वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण तथा सामाजिक सुधार के लिए उनका कार्य आज भी लोगों को प्रेरित करता है। फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में हुआ था और 28 नवंबर 1890 को उनका निधन हुआ। नवीन ने यहां भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, ''महात्मा ज्योतिराव फुले की 199वीं जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं।
PunjabKesari

सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध करने से लेकर महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने तक सामाजिक सुधार में उनकी भूमिका आज भी देश को याद है।'' उन्होंने कहा, ''पहले बालिका विद्यालय की स्थापना से लेकर सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए उनके सक्रिय प्रयास आज के समय में भी प्रासंगिक हैं।''

नवीन ने कहा कि केंद्र सरकार की पहलों के जरिए महिला सशक्तीकरण से संबंधित फुले की दूरदृष्टि को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ''हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी योजनाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों के जरिए उनके सम्मान, गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया है। हम मानते हैं कि ये प्रयास ज्योतिराव फुले के आदर्शों के अनुरूप हैं।'' नवीन ने कहा कि 'नारी वंदन अधिनियम' के तहत प्रस्तावित 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को और सशक्त करेगा। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!