G-7 शिखर समिट में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी पहुंचे PM मोदी, एयरपोर्ट पर बवेरियन बैंड ने किया जोरदार स्वागत

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के दो दिवसीय दौरे पर रविवार को म्यूनिख पहुंचे। इस दौरान वे G-7 शिखर समिट में भाग लेंगे और शक्तिशाली समूह एवं उसके सहयोगी देशों के नेताओं के साथ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, पर्यावरण और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 26 और 27 जून को होने वाले G-7 शिखर समिट में भाग ले रहे हैं। दुनिया के सात सबसे अमीर देशों के समूह G-7 के अध्यक्ष के रूप में जर्मनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G-7 नेताओं के यूक्रेन संकट पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है जिसने वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट को बढ़ावा देने के अलावा भू-राजनीतिक उथल-पुथल को जन्म दिया है।

#WATCH | A Bavarian band welcomes PM Narendra Modi on his arrival in Munich, Germany



Besides participating in the G7 Summit discussions on climate, energy, food security, health, gender equality, PM Modi will also hold several bilateral meetings on the sidelines of the Summit. pic.twitter.com/xXf01mwNgx — ANI (@ANI) June 26, 2022