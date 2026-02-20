प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को राज्य स्थापना दिवस पर दीं शुभकामनाएं

Main Menu

20 Feb, 2026

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को उनके राज्य की स्थापना दिवस पर बधाई दी और कामना की कि आने वाले समय में ये राज्य विकास की नयी ऊंचाइयों को छूते रहेंगे।

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को उनके राज्य की स्थापना दिवस पर बधाई दी और कामना की कि आने वाले समय में ये राज्य विकास की नयी ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि मनोरम दृश्यों और असाधारण सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध अरुणाचल प्रदेश परंपरा और प्रकृति के बीच सामंजस्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि इसके उत्साही और मेहनती नागरिक राष्ट्र की प्रगति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ ही राज्य की विविध जनजातीय संस्कृति राष्ट्र को अपार समृद्धि प्रदान करती है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''अरुणाचल प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आशा है कि आने वाले समय में राज्य विकास की नयी ऊंचाइयों को छूता रहेगा।''

एक अन्य संदेश में प्रधानमंत्री ने मिजोरम के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि मिजोरम अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और चिरस्थायी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है और इसकी मजबूत सामुदायिक भावना और सौम्य लोग दया एवं करुणा जैसे मूल्यों का प्रतीक हैं।

मोदी ने कहा कि परंपराओं, संगीत और रोजमर्रा की जिंदगी के अन्य पहलुओं में झलकने वाली समृद्ध मिजो विरासत बेहद प्रेरणादायक है। उन्होंने लिखा, ''आने वाले वर्षों में मिजोरम विकास के पथ पर अग्रसर हो और नयी नयी उपलब्धियां हासिल करे।'' अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1987 में आज ही के दिन राज्य का दर्जा मिला था। 

