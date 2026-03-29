Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | मन की बात के 132वें एपिसोड में PM मोदी ने कहा- युद्ध के बीच अफवाहों से बचें, एकजुट होकर चुनौती का सामना करें

मन की बात के 132वें एपिसोड में PM मोदी ने कहा- युद्ध के बीच अफवाहों से बचें, एकजुट होकर चुनौती का सामना करें

Edited By Updated: 29 Mar, 2026 12:22 PM

pm modi in 132nd mann ki baat avoid rumors amid war stay united

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच वहां रहने वाले भारतीयों को दी गई मदद के लिए खाड़ी देशों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि भारत वैश्विक ईंधन संकट का डटकर सामना कर रहा है।

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच वहां रहने वाले भारतीयों को दी गई मदद के लिए खाड़ी देशों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि भारत वैश्विक ईंधन संकट का डटकर सामना कर रहा है। अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 132वें एपिसोड में, PM मोदी ने राजनीतिक दलों और नागरिकों से अपील की कि वे पश्चिम एशिया संघर्ष का राजनीतिकरण न करें और अफवाहें फैलाने से बचें।

PunjabKesari

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष के कारण पैदा हुई वैश्विक उथल-पुथल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "मार्च का महीना वैश्विक स्तर पर काफी घटनापूर्ण रहा है। अतीत में, COVID के कारण पूरी दुनिया को लंबे समय तक कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हम सभी को उम्मीद थी कि COVID संकट से उबरने के बाद, दुनिया एक नई शुरुआत के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगी।

लेकिन दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में युद्ध और संघर्ष की स्थितियां लगातार बनी रहीं। फिलहाल, हमारे पड़ोस में पिछले एक महीने से भीषण युद्ध चल रहा है। लाखों परिवारों के रिश्तेदार इन देशों में रहते हैं, और खासकर खाड़ी देशों में काम करते हैं। मैं खाड़ी देशों का आभारी हूं कि उन्होंने वहां रहने वाले एक करोड़ से अधिक भारतीयों को हर तरह की मदद मुहैया कराई।" "पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल को लेकर एक संकट गहरा रहा है।

PunjabKesari

हमारे वैश्विक संबंध, विभिन्न देशों से हमें मिलने वाला समर्थन, और पिछले एक दशक में हमने जो ताकत हासिल की है, उसकी बदौलत भारत इन चुनौतियों का डटकर सामना करने में सक्षम है। ये निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण समय हैं। आज, 'मन की बात' के माध्यम से, मैं एक बार फिर अपने सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि हम एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करें," प्रधानमंत्री ने आगे कहा।

इसके अलावा, विपक्ष पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि "स्वार्थ भरी राजनीति की कोई जगह नहीं है।" "जो लोग इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह मुद्दा 140 करोड़ भारतीयों के हितों से जुड़ा है, और इसमें स्वार्थ भरी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, वे देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से यह भी अपील करना चाहूंगा कि वे सतर्क रहें और अफवाहों से गुमराह न हों।

PunjabKesari

सरकार द्वारा दी जा रही लगातार जानकारियों पर भरोसा करें और उसी के आधार पर कदम उठाएं," उन्होंने कहा। पश्चिम एशिया में संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी को ईरान पर इज़राइल और अमेरिका के हमलों से हुई, जिसमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए। जब ​​ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, तो संघर्ष का दायरा और बढ़ गया, जिससे इस क्षेत्र में उसके पड़ोसी देश भी प्रभावित हुए।

जहाँ एक ओर वैश्विक बाज़ारों में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं, वहीं केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। LPG संकट की खबरों के बीच, सरकार ने Piped Natural Gas (PNG) की ओर बढ़ने का फैसला किया है, और इसके लिए पाइपलाइन बिछाने के बुनियादी ढांचे के काम में तेज़ी लाई जा रही है।

शनिवार को PM मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और PM, मोहम्मद बिन सलमान के साथ फोन पर बातचीत की, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। इस क्षेत्र में तनाव के बीच, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई वैश्विक नेताओं के साथ बातचीत की है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!