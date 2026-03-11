राहुल भारत में हो रहे विकास से अनभिज्ञ; कांग्रेस पश्चिम एशिया के मुद्दे पर राजनीति कर रही : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में एक रैली के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें देश के विकास की जानकारी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर पश्चिम एशिया संकट पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मोदी ने केरल की जनता से भाजपा-नीत...

नेशनल डेस्क : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस और इसके नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्हें देश में हो रहे विकास की जानकारी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पश्चिम एशिया संकट के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की रैली में मोदी ने कहा कि केरल में एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों के बारी-बारी से सत्ता में आने का सिलसिला राज्य के हित में अब समाप्त होना चाहिए।

उन्होंने केरल की जनता से भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को अगले पांच वर्षों के लिए सत्ता में आने का मौका देने का आग्रह किया क्योंकि इसमें 'मोदी की गारंटी' शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल की जनता अब एलडीएफ (वाम लोकतांत्रिक मोर्चा) और यूडीएफ (संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा) की राजनीति से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि 2024 में त्रिशूर लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत और हाल ही में तिरुवनंतपुरम नगर निगम में मिली सफलता का प्रभाव पूरे प्रदेश में दिखाई देगा।

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस के "युवराज" को देश में हो रहे विकास की जानकारी ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें यह भी नहीं पता कि भारत के युवा और कई कंपनियां ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में काम कर रही हैं और इनमें केरल की कंपनियां भी शामिल हैं । प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भाजपा केरल को कृत्रिम मेधा (एआई) और भविष्य की तकनीकों का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए काम करेगी। पश्चिम एशिया संकट का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अपने नागरिकों को कहीं भी फंसा हुआ नहीं छोड़ता।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारतीयों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि विपक्षी दल पश्चिम एशिया संकट पर राजनीति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों का वहां की सरकारें पूरा ध्यान रख रही हैं और इसके लिए उन्होंने उन देशों के प्रति आभार भी व्यक्त किया।