Gas Crisis : नाले से गैस निकाल चाय बनाने जा रहे थे छात्र! पुलिस जब्त कर ले गई सिलेंडर-चूल्हा, जानें पूरा मामला

Edited By Pardeep,Updated: 16 Mar, 2026 10:27 PM
उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एलपीजी गैस की कमी के कारण हालात असामान्य होते जा रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट के बाद अब छात्रावासों में भी गैस की किल्लत का असर दिखने लगा है, जिससे कई जगह मेस बंद हो गए हैं।
नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एलपीजी गैस की कमी के कारण हालात असामान्य होते जा रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट के बाद अब छात्रावासों में भी गैस की किल्लत का असर दिखने लगा है, जिससे कई जगह मेस बंद हो गए हैं। इसी समस्या को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने रविवार को अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है।
नाले से गैस निकालकर चाय बनाने का किया प्रदर्शन
छात्रों ने गैस संकट के विरोध में गेट नंबर-1 के सामने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन थोड़ा अलग और व्यंगात्मक था। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने एक गैस पाइप नाले में डालकर यह दिखाने की कोशिश की कि जब गैस नहीं मिल रही है, तो अब नाले से ही गैस निकालकर चाय बनानी पड़ेगी। यह तरीका लोगों का ध्यान खींचने के लिए किया गया था, लेकिन यह कदम काफी खतरनाक और विवादास्पद भी माना गया।
पुलिस पहुंची मौके पर, सिलेंडर और चूल्हा किया जब्त
जैसे ही इस प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को मिली, सिगरा पुलिस थाना की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, जिससे माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच बहस भी हुई। कार्रवाई करते हुए पुलिस छात्रों द्वारा लाए गए गैस सिलेंडर और चूल्हे को जब्त कर अपने साथ ले गई।
छात्रों ने की नारेबाजी, पुलिस पर लगाए आरोप
पुलिस कार्रवाई के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्रों और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और वे सिर्फ अपनी समस्याओं को सामने रखना चाहते थे।
NSUI कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज
मामले में सिगरा पुलिस थाना पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए करीब आधा दर्जन छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान शांति भंग हुई और यातायात भी प्रभावित हुआ। इस मामले में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष Rishabh Pandey, रंजीत सेठ, जतिन पटेल, आदर्श सोनकर समेत अन्य छात्रों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132, 223 और 285 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
गैस संकट से बढ़ी लोगों की परेशानी
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि एलपीजी गैस की कमी के कारण आम लोगों और छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रावासों में मेस बंद होने से खाने-पीने की समस्या बढ़ गई है। छात्रों ने सरकार से जल्द इस समस्या का समाधान करने और गैस की सप्लाई सामान्य करने की मांग की है। यह घटना दिखाती है कि गैस संकट का असर अब आम लोगों से लेकर छात्रों तक पहुंच चुका है और लोग अपनी समस्याओं को अलग-अलग तरीकों से सामने ला रहे हैं।