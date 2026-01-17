'10 करोड़ दो वरना मिट्टी में मिला देंगे', बॉलीवुड सिंगर B Praak को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी जान से मारने की धमकी

मशहूर पंजाबी और बॉलीवुड गायक बी प्राक को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। यह धमकी भरा संदेश सीधे बी प्राक को न भेजकर उनके साथी कलाकार और गायक...

नेशनल डेस्क: मशहूर पंजाबी और बॉलीवुड गायक बी प्राक को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। यह धमकी भरा संदेश सीधे बी प्राक को न भेजकर उनके साथी कलाकार और गायक दिलनूर के माध्यम से पहुंचाया गया है। इस डराने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग के सामने आने के बाद संगीत जगत में हड़कंप मच गया है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत जनवरी के पहले हफ्ते में हुई। गायक दिलनूर के पास 5 और 6 जनवरी को विदेशी नंबरों से कई बार फोन आए। शुरुआत में कॉल न उठाने और बाद में बात संदिग्ध लगने पर फोन काटने के बाद, आरोपी ने एक वॉइस मैसेज भेजा। इस मैसेज में खुद को विदेश में बैठा आरजू बिश्नोई बताते हुए उसने साफ तौर पर कहा कि बी प्राक तक यह संदेश पहुँचा दिया जाए कि उसे एक हफ्ते के भीतर 10 करोड़ रुपये चाहिए। धमकी देने वाले ने यह चेतावनी भी दी कि इसे मजाक न समझा जाए और अगर पैसे नहीं मिले, तो सिंगर या उनके करीबियों को गंभीर नुकसान पहुंचाया जाएगा।

धमकी मिलने के तुरंत बाद दिलनूर ने मोहाली पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को दी गई जानकारी में बताया गया कि आरोपी ने यह भी दावा किया है कि सिंगर चाहे किसी भी देश में चला जाए, वह उनके गिरोह की पहुंच से बाहर नहीं है। फिलहाल एसएसपी मोहाली के निर्देशन में पुलिस की टीमें इस फिरौती वाले कॉल और ऑडियो क्लिप की सच्चाई खंगालने में जुटी हैं ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके।

बता दें कि बी प्राक, जिनका असली नाम प्रतीक बच्चन है, आज भारतीय संगीत उद्योग का एक बहुत बड़ा चेहरा हैं। 'केसरी' फिल्म के 'तेरी मिट्टी' और 'शेरशाह' के 'रांझा' जैसे सुपरहिट गानों के लिए मशहूर बी प्राक ने एक संगीत निर्माता के तौर पर अपना करियर शुरू किया था और आज अपनी भावुक आवाज के दम पर करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर अब उनके प्रशंसक और परिवार वाले काफी चिंतित हैं।