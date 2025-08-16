प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे जादूगर शंकर सम्राट, गुरू जी को दिखाए अपने करतब

वृंदावन के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे जादूगर शंकर सम्राट के जादुई करतबों को देखकर हँसते-हँसते लोटपोट होते नजर आते हैं। यह नज़ारा आमतौर पर गंभीर और शांत रहने वाले महाराज जी...

नेशनल डेस्क: वृंदावन के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे जादूगर शंकर सम्राट के जादुई करतबों को देखकर हँसते-हँसते लोटपोट होते नजर आते हैं। यह नज़ारा आमतौर पर गंभीर और शांत रहने वाले महाराज जी के अनुयायियों के लिए भी बेहद खास रहा।

आश्रम में हुआ जादू का प्रदर्शन

दरअसल, हाल ही में जादूगर शंकर सम्राट वृंदावन स्थित प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम पहुँचे। यहाँ उन्होंने महाराज जी के सामने कुछ अद्भुत और हैरान कर देने वाले जादुई करतब दिखाए, जिन्हें देखकर न सिर्फ प्रेमानंद जी, बल्कि वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान और आनंदित हो गए।

जादू के प्रमुख करतब

कागज से बना दिया ₹500 का नोट: शंकर सम्राट ने एक सामान्य कागज को हाथों में लिया और देखते ही देखते उसे ₹500 के नोट में बदल दिया। यही नहीं, फिर उस एक नोट से कई नोट बना दिए। यह देखकर सभी दंग रह गए।

अंगूठी से निकाली वभूति (राख): उन्होंने अपनी अंगूठी से अचानक वभूति निकाल दी। यह दृश्य आश्चर्यचकित कर देने वाला था।

खाली झोले से निकाली माला: शंकर सम्राट ने एक खाली झोले से प्रेमानंद जी महाराज के लिए सुंदर माला निकालकर उन्हें भेंट की। इस पर प्रेमानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, "यह तो चमत्कार है।"

प्रेमानंद जी महाराज की प्रतिक्रिया

इन करतबों को देखकर प्रेमानंद जी महाराज इतने प्रसन्न हुए कि हँसते-हँसते खुद को संभाल नहीं पाए। उन्होंने कहा,

"जादूगर शंकर सम्राट की कला वाकई अद्भुत है। यह दिखाता है कि कला और हुनर इंसान के मन को कितनी खुशी दे सकते हैं।"

इसके साथ ही उन्होंने शंकर सम्राट को आशीर्वाद भी दिया।

"यह जादू नहीं, कला है": शंकर सम्राट

प्रदर्शन के बाद जादूगर शंकर सम्राट ने कहा, "हम कोई चमत्कार नहीं करते, यह सिर्फ कला है। हमारा उद्देश्य लोगों को खुशी देना और मनोरंजन करना है।" उनकी यह बात वहां मौजूद सभी लोगों को बेहद पसंद आई।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस पूरे पल का वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रेमानंद जी को ठहाके लगाते और जादू देखकर खुश होते देखा जा सकता है, जो लोगों को उनकी एक नई छवि दिखा रहा है।