राष्ट्रपति मुर्मू, PM मोदी ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर उन्हें दी श्रद्धांजलि

Edited By Mansa Devi,Updated: 11 Apr, 2026 10:45 AM
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर, संसद परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पर महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।
नेशनल डेस्क: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर, संसद परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पर महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अन्य नेताओं में, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जेपी नड्डा, तथा राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश ने भी महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि दी।
महात्मा ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र के एक जाने-माने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, सुधारक और लेखक थे। 11 अप्रैल, 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में जन्मे, वे जाति व्यवस्था को खत्म करने, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और दबे-कुचले लोगों को सशक्त बनाने के अपने अथक प्रयासों के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर, किसानों और निचली जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार हासिल करने हेतु 'सत्यशोधक समाज' (सत्य के साधकों का समाज) की स्थापना की। फुले को महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण हस्ती माना जाता है। वे और उनकी पत्नी, सावित्रीबाई फुले, भारत में महिलाओं की शिक्षा के अग्रदूत थे।
इस महान समाज सुधारक को श्रद्धांजलि देते हुए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 'X' (ट्विटर) पर लिखा, "महान समाज सुधारक, युगदृष्टा और क्रांति-सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती पर, मैं उन्हें कोटि-कोटि नमन करता हूँ। महात्मा फुले ने शिक्षा को समाज में सकारात्मक बदलाव का सबसे शक्तिशाली माध्यम बनाया, जिससे वंचितों, शोषितों और महिलाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल गए।" "सामाजिक बुराइयों, जातिगत भेदभाव और असमानताओं के खिलाफ उनका संघर्ष महज़ एक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक व्यापक सामाजिक जागरण था जिसने भारत की चेतना को एक नई दिशा दी। समानता, न्याय और मानवीय गरिमा के मूल्यों पर आधारित समाज का उनका दृष्टिकोण आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।
महात्मा फुले जी के विचार, संघर्ष और आदर्श आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे," X पोस्ट में यह बात कही गई। पिछले साल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में घोषणा की थी कि समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती को ऐसे कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा, जिनका उद्देश्य लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। फुले के सिद्धांतों पर ज़ोर देते हुए, PM मोदी ने कहा, "बहुत जल्द, महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती आने वाली है। हम इस जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की शुरुआत करने जा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले के सिद्धांतों में, उनके दिए गए मंत्रों में, हमारे लिए प्रेरणा छिपी है - पिछड़ों को प्राथमिकता देना। गरीबों को प्राथमिकता देते हुए, हम बदलाव की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, और पारदर्शी रणनीतियों के साथ, हम पिछड़ों और गरीबों को आगे लाना चाहते हैं।"