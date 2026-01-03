प्रियंका गांधी वाड्रा ने शेयर की अपनी बहू अवीवा बेग की फोटो... बेटे रेहान संग हुई सगाई

Main Menu

नेशनल डेस्क:  गांधी परिवार में निजी खुशियों का जश्न अब सार्वजनिक हो गया है। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी बचपन की दोस्त अवीवा बेग के साथ जीवन की नई पारी शुरू करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। परिवार की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों ने रेहान और अवीवा के रिश्ते पर लगी सभी अटकलों को विराम दे दिया है।

प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने इंस्टाग्राम पर रेहान और अवीवा की तस्वीरें पोस्ट कर दोनों के रिश्ते को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया और उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। खास बात यह है कि रेहान और अवीवा एक-दूसरे को बचपन से जानते हैं और पिछले सात साल से रिश्ते में हैं। दोस्ती से शुरू हुआ यह सफर अब शादी तक पहुंच चुका है।

रेहान ने हाल ही में अवीवा को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसके बाद दोनों ने अपने परिवारों को अपने फैसले से अवगत कराया। दोनों परिवार इस रिश्ते से पूरी तरह सहमत हैं। इसके बाद 29 दिसंबर 2025 को रेहान और अवीवा ने बेहद सादगी भरे और निजी समारोह में सगाई कर ली। इस बात की पुष्टि खुद रेहान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अवीवा के साथ तस्वीर साझा कर की, जिसमें उन्होंने अंगूठी का इमोजी और सगाई की तारीख भी लिखी।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रियंका गांधी ने बेटे और होने वाली बहू की तस्वीर साझा करते हुए भावुक संदेश लिखा। उन्होंने दोनों को ढेर सारा प्यार भेजते हुए कहा कि वे हमेशा एक-दूसरे से प्यार और सम्मान बनाए रखें और जैसे बचपन से सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं, वैसे ही आगे भी बने रहें।

वहीं रॉबर्ट वाड्रा ने भी इस खास मौके पर दिल से भरा संदेश लिखा। उन्होंने कहा कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है और उसे अपना जीवनसाथी मिल गया है। उन्होंने दोनों के लिए खुशियों, मजबूती, प्रेम और साथ से भरे जीवन की कामना की और ईश्वर से प्रार्थना की कि वे हमेशा एक-दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ें।

बताया जा रहा है कि नए साल का स्वागत गांधी परिवार ने राजस्थान के रणथम्भौर में किया, जहां बेग परिवार भी मौजूद था। इसी दौरान दोनों परिवारों ने रेहान और अवीवा के रिश्ते को पारिवारिक तौर पर भी कंफर्म किया। सूत्रों के मुताबिक, अब जल्द ही शादी की तारीख का ऐलान भी किया जा सकता है।
 

