सिर्फ जिम जाने वालों के लिए नहीं है प्रोटीन, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक...डॉक्टर्स ने बताया असली वजह

नेशनल डेस्क: स्वस्थ और तंदुरुस्त शरीर के लिए प्रोटीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह न केवल मसल्स बनाने और इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करता है, बल्कि त्वचा और बालों की सेहत बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होना हमारी सेहत के लिए लाभकारी है, जबकि इसकी कमी कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है।



पुरुषों के लिए प्रोटीन की जरूरत

डॉक्टर्स के मुताबिक, एक व्यक्ति को रोजाना कितनी प्रोटीन की जरूरत होती है, यह उसकी उम्र, लिंग और शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करता है। पुरुषों के लिए सामान्य परिस्थितियों में, जिनका डेली रूटीन ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं मांगता, प्रति किलो वजन के हिसाब से लगभग 0.8 ग्राम प्रोटीन पर्याप्त होता है। अगर पुरुष नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों में शामिल हैं, तो उनकी जरूरत बढ़कर 1.2 से 1.4 ग्राम प्रति किलो हो जाती है। वहीं, बॉडीबिल्डिंग करने वाले या खिलाड़ी पुरुषों को अपने वजन के अनुसार 1.6 से 2.2 ग्राम प्रोटीन रोजाना लेने की सलाह दी जाती है।



महिलाओं के लिए प्रोटीन की जरूरत

महिलाओं के लिए भी यही नियम लागू होता है। हल्की शारीरिक गतिविधि करने वाली महिलाओं को अपने वजन के अनुसार 0.8 ग्राम प्रोटीन पर्याप्त माना जाता है, जबकि जो महिलाएं नियमित रूप से शारीरिक मेहनत करती हैं, उन्हें 1.0 से 1.2 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन लेने की जरूरत होती है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए यह मात्रा बढ़कर 1.1 से 1.3 ग्राम हो जाती है, और जो महिलाएं खेल या एथलेटिक गतिविधियों में लगी हैं, उनके लिए 1.6 से 2.2 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन जरूरी होता है।

बुजुर्गों को अपनी सेहत बनाए रखने और बीमारियों से बचने के लिए प्रोटीन की मात्रा युवा लोगों से अधिक लेनी चाहिए। डॉक्टर्स के अनुसार 60 साल से अधिक उम्र के पुरुष और महिलाओं को अपने वजन के प्रति किलो 1.0 से 1.2 ग्राम प्रोटीन रोजाना लेना चाहिए।



बच्चों के लिए प्रोटीन की जरूरत

बच्चों के लिए प्रोटीन की जरूरत उम्र के अनुसार बदलती रहती है। एक से तीन साल के बच्चों को लगभग 13 ग्राम प्रोटीन, चार से आठ साल के बच्चों को 19 ग्राम और किशोर अवस्था में लगभग 52 ग्राम प्रोटीन रोजाना लेने की सलाह दी जाती है। इस तरह, डॉक्टरों की राय है कि उम्र, लिंग और जीवनशैली के अनुसार प्रोटीन का सही संतुलन बनाए रखना शरीर की मसल्स, इम्यूनिटी और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है।