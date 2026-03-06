Main Menu

8 घंटे से कम नींद लेने से दिमाग पर पड़ता है गहरा असर, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

06 Mar, 2026

नींद हमारे शरीर और दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है जितना खाना और पानी। इसे कभी-कभी शरीर का “रीसेट बटन” भी कहा जाता है। पर्याप्त नींद लेने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और दिमाग फिर से सक्रिय हो जाता है।

नेशनल डेस्क: नींद हमारे शरीर और दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है जितना खाना और पानी। इसे कभी-कभी शरीर का “रीसेट बटन” भी कहा जाता है। पर्याप्त नींद लेने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और दिमाग फिर से सक्रिय हो जाता है। लेकिन आजकल की तेज़-तर्रार जीवनशैली और गलत आदतों के चलते कई लोग रोजाना 8 घंटे की नींद भी नहीं ले पा रहे हैं। शोध बताते हैं कि 8 घंटे से कम नींद लेने के गंभीर प्रभाव दिमाग और शरीर दोनों पर पड़ते हैं। आइए जानते हैं नींद की कमी से क्या-क्या हो सकता है।

याददाश्त और सीखने की क्षमता पर असर
नींद के दौरान दिमाग नई जानकारियों को यादों में बदलता है जिसे Memory Consolidation कहा जाता है। पर्याप्त नींद न मिलने पर हिप्पोकैम्पस (Hippocampus) नामक ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर पाती, जिससे नई जानकारी याद रखना मुश्किल हो जाता है। इसका असर पढ़ाई, काम या रोजमर्रा की गतिविधियों में दिखाई देता है।

ध्यान और निर्णय क्षमता कमजोर
नींद की कमी का असर Prefrontal Cortex पर पड़ता है, जो तर्क-वितर्क और फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है। कम नींद में छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान करना कठिन हो जाता है और ध्यान बार-बार भटकने लगता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 24 घंटे तक न सोने पर शरीर लगभग उसी स्थिति में होता है जैसे अल्कोहल का स्तर 0.10% हो।

भावनात्मक अस्थिरता
नींद कम होने पर व्यक्ति जल्दी चिढ़ जाता है और भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है। दिमाग का Amygdala हिस्सा नींद की कमी में 60% ज्यादा सक्रिय हो जाता है। इसके कारण छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा, तनाव या उदासी महसूस हो सकती है।

अल्जाइमर और दिमागी बीमारियों का खतरा
गहरी नींद के दौरान Glymphatic System सक्रिय होता है, जो दिमाग से हानिकारक प्रोटीन और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। लगातार नींद की कमी से ये टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। समय के साथ यह अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है।

शरीर और स्वास्थ्य पर अन्य असर
नींद की कमी से शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्मोन असंतुलित हो सकते हैं और मोटापे का खतरा बढ़ जाता है।
 

  • रोजाना कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें।
  • सोने का समय नियमित रखें।
  • सोने से पहले मोबाइल, टीवी या लैपटॉप का उपयोग कम करें।
  • कैफीन और भारी भोजन सोने से पहले न लें।

