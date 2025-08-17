Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • क्या पाकिस्तान में बदल जाएगी सत्ता? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तख्तापलट की अटकलों पर दिया बड़ा बयान

क्या पाकिस्तान में बदल जाएगी सत्ता? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तख्तापलट की अटकलों पर दिया बड़ा बयान

Edited By Mehak,Updated: 17 Aug, 2025 01:51 PM

pskistan field marshal asim munir gave a big statement on speculation of coup

पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर सत्ता पलट सकते हैं और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को हटाकर खुद पद संभाल सकते हैं। इन अटकलों को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले ही प्रतिक्रिया दे चुके थे, लेकिन...

नेशनल डेस्क : पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर सत्ता पलट सकते हैं और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को हटाकर खुद पद संभाल सकते हैं। इन अटकलों को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले ही प्रतिक्रिया दे चुके थे, लेकिन अब पहली बार खुद आसिम मुनीर ने इस पर खुलकर बात की है।

यह भी पढ़ें - Heavy Rain Alert: 17, 18, 19, 20, 21, 22 अगस्त तक होगी आफत की बारिश, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

अफवाहें पूरी तरह झूठी : आसिम मुनीर

पाकिस्तान के एक अखबार में छपे कॉलम के अनुसार, पत्रकार सुहैल वराइच की हाल ही में ब्रुसेल्स में जनरल मुनीर से मुलाकात हुई थी। इस बातचीत का ज़िक्र करते हुए वराइच ने लिखा कि मुनीर ने साफ कहा - 'नेतृत्व में बदलाव की अफवाहें बिल्कुल झूठी हैं। इसके पीछे वही लोग हैं जो सरकार और सेना दोनों का विरोध करते हैं और देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं।' मुनीर ने आगे कहा कि 'खुदा ने मुझे देश का रक्षका बनाया है और मुझे किसी राजनीतिक पद की कोई लालसा नहीं है।'

इमरान खान पर परोक्ष हमला?

जब उनसे पाकिस्तान में राजनीतिक समझौते की संभावना पर सवाल पूछा गया, तो मुनीर ने कहा कि मेल-मिलाप तभी संभव है जब ईमानदारी से माफी मांगी जाए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि यह सीधा इशारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) और उसके संस्थापक इमरान खान की ओर था, जो इस समय जेल में हैं। इस बयान से यह साफ झलकता है कि पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका अब भी निर्णायक बनी हुई है और इमरान खान के समर्थकों व सेना के बीच तनाव जारी है।

यह भी पढ़ें - खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता... हफ्तेभर में घटा ₹1900 दाम, जानिए 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का नया प्राईस

अमेरिका और चीन पर राय

विदेश संबंधों पर भी मुनीर ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन, दोनों के साथ संतुलन बनाए रखेगा और किसी एक देश के लिए दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रयासों की सराहना की और दावा किया कि पाकिस्तान ने ही ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने की पहल की थी।

और ये भी पढ़े

पाकिस्तान की राजनीति और सेना

पाकिस्तान के इतिहास में सेना और राजनीति का गहरा रिश्ता रहा है। कई बार सैन्य तख्तापलट के जरिए लोकतांत्रिक सरकारों को हटाया जा चुका है। ऐसे में आसिम मुनीर का यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह सरकार और सेना के बीच स्थिरता और संतुलन का संकेत देता है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!