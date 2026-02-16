Penny Stocks का धमाकेदार रिटर्न: ₹1 लाख को बना दिया ₹14.5 लाख, जानें कौन सा है ये तूफानी Share

Edited By Anu Malhotra,Updated: 16 Feb, 2026 04:13 PM
नेशनल डेस्क: भारतीय शेयर बाजार में पेनी स्टॉक्स (Penny Stocks) हमेशा से कौतूहल का विषय रहे हैं। जहां एक तरफ इनमें रातों-रात अमीर बनाने की क्षमता दिखती है, वहीं दूसरी तरफ ये निवेशकों की पूंजी को पल भर में स्वाहा भी कर सकते हैं। ऐसा ही एक नाम है पल्सर इंटरनेशनल (Pulsar International)। सात साल पहले महज 7 पैसे पर ट्रेड करने वाले इस शेयर ने लॉन्ग टर्म निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया, लेकिन पिछले कुछ महीनों की भारी गिरावट ने शॉर्ट टर्म निवेशकों के होश उड़ा दिए हैं। आइए समझते हैं इस मल्टीबैगर स्टॉक की पूरी कहानी।
7 पैसे से ₹1 का सफर: रिटर्न का धमाकेदार गणित
मार्च 2019 में पल्सर इंटरनेशनल का एक शेयर सिर्फ ₹0.070 का था। आज यह ₹1.02 के आसपास कारोबार कर रहा है। इसका मतलब है कि सात साल पहले जिस निवेशक ने इसमें ₹1 लाख लगाकर धैर्य बनाए रखा, उसकी वैल्यू आज बढ़कर ₹14.50 लाख से अधिक हो गई है। पिछले पांच सालों में इस स्टॉक ने लगभग 920% का रिटर्न दिया है, जो किसी भी बड़े इंडेक्स या ब्लूचिप कंपनी के मुकाबले कहीं अधिक है।
2025 से लगा 'ब्रेक': ऊंचाइयों से 89% नीचे गिरा शेयर
लगातार 6 सालों तक रिकॉर्ड तेजी दिखाने के बाद, साल 2025 इस कंपनी के लिए 'ब्लैक ईयर' साबित हुआ। 2025 में शेयर में 89% की भारी गिरावट दर्ज की गई। गिरावट का यह सिलसिला 2026 में भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। साल की शुरुआत से अब तक स्टॉक 42.37% टूट चुका है। पिछले एक महीने में ही इसमें 60% की बड़ी गिरावट आई है, जिससे यह साफ होता है कि पेनी स्टॉक्स में जितनी तेजी से पैसा बनता है, उतनी ही तेजी से डूबता भी है।
Q3 FY26 नतीजे: शानदार कमाई के बावजूद शेयर बेदम
हैरानी की बात यह है कि कंपनी के हालिया वित्तीय नतीजे (14 फरवरी को जारी) काफी मजबूत रहे हैं, फिर भी शेयर में गिरावट जारी है:
परिचालन आय (Revenue): सालाना आधार पर 535% बढ़कर ₹40 करोड़ रही।
नेट प्रॉफिट: पिछले साल की समान तिमाही के ₹0.66 करोड़ के मुकाबले इस बार ₹3.29 करोड़ रहा (398% की वृद्धि)।
तिमाही आधार (QoQ): मुनाफे में 1,728% की अविश्वसनीय छलांग देखी गई।
बाजार का मिजाज: कंपनी के नतीजे और मुनाफे के आंकड़ों के बावजूद शेयर का गिरना यह दर्शाता है कि निवेशक अब कंपनी की भविष्य की स्थिरता और सेक्टर के जोखिमों को लेकर ज्यादा चिंतित हैं।
निवेशकों के लिए सबक: जोखिम और समझदारी
पल्सर इंटरनेशनल का उदाहरण उन लोगों के लिए एक बड़ी सीख है जो केवल 'मल्टीबैगर' शब्द सुनकर निवेश करते हैं। पेनी स्टॉक्स में निवेश करते समय इन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है:
सीमित पूंजी: ऐसे हाई-रिस्क शेयरों में केवल वही पैसा लगाएं जिसे खोने की क्षमता आपके पास हो।
फंडामेंटल चेक: सिर्फ पिछले रिटर्न न देखें, बल्कि कंपनी के बिजनेस मॉडल और प्रमोटर्स की जांच करें।
स्टॉप लॉस: अत्यधिक अस्थिरता से बचने के लिए स्टॉप लॉस और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का सहारा लें।