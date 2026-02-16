Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार से हटाई गई मशीनें, यात्रियों को मिली बड़ी राहत

रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार से हटाई गई मशीनें, यात्रियों को मिली बड़ी राहत

Edited By Updated: 16 Feb, 2026 05:59 PM

machines removed from the main gate of the railway station passengers got

शहर के रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के बीच यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर लंबे समय से खड़ी भारी मशीनें और निर्माण सामग्री हटा दी गई हैं, जिससे लोगों का आना-जाना पहले की तुलना में आसान हो गया है।

नेशनल डेस्क: शहर के रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के बीच यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर लंबे समय से खड़ी भारी मशीनें और निर्माण सामग्री हटा दी गई हैं, जिससे लोगों का आना-जाना पहले की तुलना में आसान हो गया है। पिछले कई महीनों से स्टेशन परिसर में काम जारी होने के कारण मुख्य गेट पर जेसीबी, कंक्रीट मिक्सर और अन्य उपकरण खड़े रहते थे। 

इससे रास्ता काफी संकरा हो गया था और यात्रियों को सामान के साथ अंदर-बाहर निकलने में परेशानी झेलनी पड़ती थी। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों के लिए यह स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण बन जाती थी। भीड़भाड़ के समय कई बार धक्का-मुक्की जैसी स्थिति भी देखने को मिलती थी। अब मशीनें हटाए जाने के बाद प्रवेश मार्ग खुला और व्यवस्थित नजर आ रहा है। इससे यात्रियों की आवाजाही सुचारु हो गई है और स्टेशन परिसर में भीड़ का दबाव कम महसूस हो रहा है। नियमित सफर करने वाले लोगों का कहना है कि इस बदलाव से उन्हें काफी सहूलियत मिली है और स्टेशन तक पहुंचना पहले से आसान हो गया है।

प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सबसे ज्यादा दबाव
स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर एक यात्रियों की आवाजाही का मुख्य केंद्र माना जाता है। अधिकतर ट्रेनें इसी प्लेटफॉर्म से संचालित होती हैं और बड़ी संख्या में यात्री यहीं से चढ़ते-उतरते हैं। ऐसे में मुख्य गेट पर बाधा होने का सीधा असर यात्रियों की सुविधा पर पड़ रहा था। सुबह और शाम के व्यस्त समय में स्थिति और ज्यादा कठिन हो जाती थी। फिलहाल रास्ता साफ होने से लोगों को राहत मिली है। उम्मीद की जा रही है कि निर्माण कार्य आगे भी सुव्यवस्थित तरीके से जारी रहेगा, ताकि यात्रियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!