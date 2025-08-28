Main Menu

Dera Beas News: ब्यास संगत के लिए तोहफा: सिंतबर भंड़ारे के लिए डेरा ब्यास संगत के लिए जरूरी खबर

Edited By Updated: 28 Aug, 2025 11:23 AM

radhaswami dera beas dera beas railway station special trains

राधास्वामी डेरा ब्यास में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष व्यवस्था करते हुए दो स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इस कदम से हजारों संगतों को यात्रा में राहत मिलेगी, जो हर साल भारी संख्या में ब्यास पहुंचते हैं। रेलवे की यह पहल...

नई दिल्ली: राधास्वामी डेरा ब्यास में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष व्यवस्था करते हुए दो स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इस कदम से हजारों संगतों को यात्रा में राहत मिलेगी, जो हर साल भारी संख्या में ब्यास पहुंचते हैं। रेलवे की यह पहल खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए फायदेमंद साबित होगी जो उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों से ब्यास तक की यात्रा करते हैं।

हजरत निजामुद्दीन-ब्यास स्पेशल ट्रेन (Train No. 04451/04452)
प्रस्थान:
दिल्ली से: 11 सितंबर 2025 को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से शाम 7:40 बजे रवाना होगी।
ब्यास आगमन: अगले दिन सुबह 4:05 बजे।

वापसी यात्रा:
ब्यास से: 14 सितंबर को रात 8:35 बजे चलकर
हजरत निजामुद्दीन आगमन: अगले दिन सुबह 4:00 बजे।
स्टॉपेज: नई दिल्ली, सब्जी मंडी, अंबाला छावनी, लुधियाना और जालंधर सिटी।

सहारनपुर-ब्यास मेल एक्सप्रेस स्पेशल (Train No. 04565/04566)
प्रस्थान:
सहारनपुर से: 12 सितंबर को रात 8:50 बजे,
ब्यास पहुंचने का समय: सुबह 2:15 बजे।

वापसी यात्रा:
ब्यास से: 14 सितंबर को शाम 3:00 बजे,

सहारनपुर आगमन: रात 8:20 बजे।
स्टॉपेज: यमुनानगर, जगाधरी, अंबाला कैंट, लुधियाना और जालंधर सिटी।

 क्यों है ये ट्रेनें खास?
डेरा राधास्वामी ब्यास में हर साल लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। भीड़ के चलते ट्रेनों में सीट मिलना चुनौती बन जाता है। ऐसे में ये विशेष ट्रेनें श्रद्धालुओं की यात्रा को सहज और व्यवस्थित बनाएंगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी इसी तरह की ट्रेनें चलाई जाती रहेंगी, ताकि धार्मिक यात्राएं आरामदायक और समयबद्ध हो सकें।

