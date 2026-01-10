Indian Railway News: रेलवे का बड़ा ऐलान, 122 नई ट्रेनें शुरू, जारी किया 2026 का नया टाइमटेबल

Edited By Anu Malhotra, Updated: 10 Jan, 2026 10:34 AM

नई दिल्ली: 2026 की शुरुआत भारतीय यात्रियों के लिए खास रही है। भारतीय रेलवे ने इस साल 122 नई ट्रेनों की शुरुआत के साथ ही 569 ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाकर यात्रियों को समय की बचत और बेहतर सफर का तोहफा दिया है। रेलवे ने 2026 का नया टाइमटेबल भी जारी कर दिया है, जिसमें 26 नई अमृत ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की गई है।

नई ट्रेनें और बढ़ी हुई रफ्तार

भारतीय रेलवे ने इस साल से यात्रियों की सुविधा और आराम पर ध्यान देते हुए 122 नई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है।

साथ ही, 569 ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर यात्रियों के समय की बचत भी सुनिश्चित की गई है।

जोनवार बदलाव

पूर्व मध्य रेलवे – इस जोन में सबसे ज्यादा 20 नई ट्रेनें चली हैं और 20 ट्रेनों का विस्तार किया गया है।

उत्तर रेलवे – उत्तर भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 20 नई ट्रेनें शुरू की गई हैं।

दक्षिण पश्चिम रेलवे – इस जोन में 117 ट्रेनों की गति बढ़ाई गई, जिनमें 8 ट्रेनों को सुपरफास्ट का दर्जा भी मिला।

उत्तर पश्चिम रेलवे – 89 ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई गई।

उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे – 10 नई ट्रेनें शुरू हुईं और 36 ट्रेनों की गति बढ़ाई गई।

फायदा यात्रियों को

रेलवे का यह कदम न केवल यात्रियों के सफर को तेज और आरामदायक बनाएगा, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा। नई वंदे भारत और अमृत ट्रेनें समय की बचत के साथ-साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा अब और आसान हो जाएगी।