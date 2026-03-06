Maharashtra Budget 2026: किसानों को 2 लाख तक कर्जमाफी, फडणवीस ने बजट में किए बड़े ऐलान

महाराष्ट्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री Devendra Fadnavis ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए किसानों, महिलाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर खास जोर दिया।

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री Devendra Fadnavis ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए किसानों, महिलाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर खास जोर दिया। इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा किसानों के लिए कर्जमाफी योजना रही, जिसके तहत पात्र किसानों का 2 लाख रुपये तक का फसल ऋण माफ किया जाएगा। इसके अलावा नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को सरकार की ओर से विशेष प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक कर्जमाफी

सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए Punyashlok Ahilyabai Holkar Shetkari Karjmafi Yojana की घोषणा की है। इस योजना के तहत ऐसे किसान जिनका 30 सितंबर 2025 तक का फसल ऋण बकाया है, उन्हें अधिकतम 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी का लाभ दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे किसानों पर वित्तीय दबाव कम होगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

समय पर कर्ज चुकाने वालों को मिलेगा इनाम

बजट में उन किसानों को भी प्रोत्साहित करने की योजना है जो नियमित रूप से अपना कर्ज चुकाते हैं। ऐसे किसानों को 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य जिम्मेदारी से कर्ज चुकाने की संस्कृति को बढ़ावा देना और ईमानदार किसानों को सम्मानित करना है।

योजना के क्रियान्वयन के लिए बनेगी विशेष समिति

सरकार ने इस कर्जमाफी योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए एक विशेष समिति बनाने की भी घोषणा की है।

यह समिति योजना के संचालन, बैंकिंग प्रक्रिया और भविष्य की कृषि नीति से जुड़े सुझाव देगी, जिनके आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे।

महिलाओं के लिए जारी रहेगी लाडकी बहिन योजना

बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ किया कि महिलाओं के लिए चल रही Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana को आगे भी जारी रखा जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलती है। सरकार ने इसके लिए बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया है। साथ ही राज्य सरकार ने 25 लाख से अधिक महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य भी रखा है।

AI तकनीक से गांवों के विकास की तैयारी

राज्य सरकार ग्रामीण विकास में नई तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। बजट में घोषणा की गई है कि Artificial Intelligence की मदद से 75 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, कृषि और प्रशासनिक सेवाओं को बेहतर बनाना है।

कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए नई योजनाएं

बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं का भी जिक्र किया गया, जिनमें शामिल हैं:

Maharashtra Natural Farming Mission

मत्स्य पालन विकास योजना

ग्रामीण पशुधन उद्यमी योजना

Maharashtra Baliraja Shet Panand Road Scheme

इन योजनाओं के जरिए किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।

2047 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

सरकार ने अपने विजन में कहा कि महाराष्ट्र को 2047 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके लिए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, उद्योग और रोजगार सृजन पर भी विशेष जोर दिया गया है।