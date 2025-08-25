राजनाथ सिंह का बड़ा बयान: 'भारतीय सेनाओं ने कायराना हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया', पाकिस्तान को दी चेतावनी

Edited By Mansa Devi,Updated: 25 Aug, 2025 03:59 PM



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ‘ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए सोमवार को कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कायराना हमलों का 'मुंहतोड़' जवाब दिया और निर्धारित लक्ष्यों पर सटीक हमले किए। जोधपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा,...