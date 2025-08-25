Main Menu

  • राजनाथ सिंह का बड़ा बयान: 'भारतीय सेनाओं ने कायराना हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया', पाकिस्तान को दी चेतावनी

Edited By Mansa Devi,Updated: 25 Aug, 2025 03:59 PM

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ‘ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए सोमवार को कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कायराना हमलों का 'मुंहतोड़' जवाब दिया और निर्धारित लक्ष्यों पर सटीक हमले किए। जोधपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा,...

नेशनल डेस्क: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ‘ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए सोमवार को कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कायराना हमलों का 'मुंहतोड़' जवाब दिया और निर्धारित लक्ष्यों पर सटीक हमले किए। जोधपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, ‘‘हमारे युवाओं की ऊर्जा और संकल्प ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा है। हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के कायराना हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है।''

उन्होंने कहा, ‘‘इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि आक्रमण के लिए जो लक्ष्य तय किया था... सटीक उसी लक्ष्य पर हमारी सेना ने हमला किया। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं को सभी सीमावर्ती क्षेत्रों से पूरा समर्थन मिला।'' सिंह ने कहा कि भारत ‘‘वसुधैव कुटुम्बकम्'' के सिद्धांत में विश्वास करता है और जाति, पंथ या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन आतंकवादियों ने लोगों को उनके धर्म के अधार पर निशाना बनाया।

उन्होंने कहा, ‘‘हम पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। जाति, धर्म, पंथ के नाम पर हम भेदभाव करने वाले नहीं हैं। लेकिन आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को मारा।'' उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन हमारी सेना के जवानों ने आतंकवादियों को शह देने वालों और आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त लोगों को मारा। उनका धर्म देखकर नहीं मारा बल्कि उनका कर्म देखकर मारा है।'' रक्षा मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए मजबूत इरादों और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया है।'' 

