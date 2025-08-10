रक्षाबंधन की सुबह दहशत में बदली:  राखी बांधने घर पहुंची बहन... जमीन पर पड़ी मिली भाई-भाबी की लाश, दृश्य देख उड़ गए होश

रक्षाबंधन जैसे खुशियों भरे दिन पर राजस्थान के पाली जिले के सोजत थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। लुंडावास ग्राम सरहद में स्थित एक कृषि फार्म के मकान से दंपती के मृत पाए जाने की खबर फैली तो ग्रामीणों में सनसनी...

नेशनल डेस्क: रक्षाबंधन जैसे खुशियों भरे दिन पर राजस्थान के पाली जिले के सोजत थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। लुंडावास ग्राम सरहद में स्थित एक कृषि फार्म के मकान से दंपती के मृत पाए जाने की खबर फैली तो ग्रामीणों में सनसनी फैल गई।

जानकारी के मुताबिक, मरुधर केसरी कॉलोनी, सोजत निवासी राजेंद्र सोनी (55) और उनकी पत्नी राधा देवी (51) अपने लुंडावास स्थित निजी कृषि फार्म पर गए थे। वहां बने आवासीय हिस्से में वे ठहरे हुए थे। दोपहर तक जब वे घर वापस नहीं लौटे तो रिश्तेदारों ने खोजबीन शुरू की।

बताया गया कि मृतक की बहन और भांजा रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधने उनके घर पहुंचे थे, लेकिन पता चला कि दंपती फार्म हाउस गए हैं। जब वे वहां पहुंचे तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए - दोनों जमीन पर पड़े थे और हालत नाजुक थी। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में विषाक्त पदार्थ का सेवन करने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत का कारण स्पष्ट रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। मौके पर पहुंचे पुलिस उपअधीक्षक जेठू सिंह करनोत और थानाप्रभारी देवीदान बारहठ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए।

फार्म हाउस से शव बरामद होने की खबर के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, दंपती साधारण जीवन जीते थे और किसी तरह का विवाद सामने नहीं आया था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या यह आत्महत्या का मामला है या फिर इसके पीछे कोई और कारण छिपा है। रक्षाबंधन के दिन घटी इस दर्दनाक घटना ने पूरे परिवार और आसपास के गांवों में गम का माहौल बना दिया है।