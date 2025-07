संजय कपूर की मां का बड़ा खुलासा- बेटे के जाने के बाद मुझसे सबकुछ छीना... बहू प्रिया सचदेव रच रही बड़ी साजिश?

नई दिल्ली: Sona Comstar कंपनी के सालाना आम बैठक (AGM) से ठीक पहले कपूर परिवार के भीतर का घमासान खुलकर सामने आ गया है। दिवंगत उद्योगपति सुंजय कपूर की मां रानी कपूर ने एक सनसनीखेज चिट्ठी जारी कर आरोप लगाया है कि उनके बेटे के निधन के बाद उन्हें “पूरी तरह से अलग-थलग कर दिया गया है” और “उनकी सहमति के बिना” गंभीर निर्णय लिए जा रहे हैं।

रानी कपूर ने सीधे-सीधे अपने बेटे की पत्नी और मॉडल प्रिया सचदेव कपूर पर इशारों में हमला बोला है, जिन्होंने कथित तौर पर खुद को कंपनी में 'परिवार का प्रतिनिधि' बताकर बड़ी भूमिका हथियाने की कोशिश की है। ये चिट्ठी उस वक्त आई जब कुछ ही घंटों बाद कंपनी की वार्षिक आम बैठक (AGM) होने जा रही थी।

रानी कपूर ने खुद को Sona Group की बहुलांश शेयरधारक बताया और कहा कि उनके बेटे संजय कपूर की हाल ही में इंग्लैंड में मौत के बाद, शोक की स्थिति में उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर कर कुछ ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए जिनकी जानकारी तक उन्हें नहीं दी गई। उन्होंने बोर्ड से मांग की कि AGM को कम से कम दो हफ्तों के लिए टाल दिया जाए, ताकि सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच हो सके।

#WATCH | Delhi | Lawyer representing Rani Kapur, mother of late businessman Sunjay Kapur, Advocate Vaibhav Gaggar says," Rani Kapur is the head of the Kapur family and head of the Sona group. While she is recovering from the death of her only son, a few events have unfolded that… pic.twitter.com/W7zr0fdKeK