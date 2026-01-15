Main Menu

रवनीत बिट्टू ने की पंजाब केसरी ग्रुप पर छापेमारी की निंदा, कहा- मीडिया को डराने की कोशिश

Edited By Updated: 15 Jan, 2026 11:37 PM

ravneet bittu condemned the raid on punjab kesari

BJP नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा जगबाणी और पंजाब केसरी मीडिया ग्रुप पर किए जा रहे सीधे हमले की कड़ी निंदा की है।

नेशनल डेस्कः  BJP नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा जगबाणी और पंजाब केसरी मीडिया ग्रुप पर किए जा रहे सीधे हमले की कड़ी निंदा की है।

रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मीडिया को डराने की यह खुली कोशिश पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लगाई गई अघोषित इमरजेंसी के बराबर है। उन्होंने कहा कि प्रेस की आज़ादी पर ऐसे हमले किसी भी डेमोक्रेसी में कभी मंज़ूर नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि एक आज़ाद और निडर मीडिया डेमोक्रेसी की मज़बूत नींव है, लेकिन मौजूदा सरकार सत्ता के बल पर मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, जो बहुत निंदनीय है। बिट्टू ने चेतावनी दी कि ऐसी तानाशाही नीतियों का हर लेवल पर कड़ा विरोध किया जाएगा। 

 

