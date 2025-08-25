Main Menu

मार्केट में आ गई Renault Kiger facelift, इस SUV में मिलेंगे 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा और कई सारे धांसू फीचर्स

25 Aug, 2025

रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी काइगर फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत ₹6.30 लाख है, जो टॉप-स्पेक वेरिएंट के लिए ₹11.30 लाख तक जाती है। यह नया मॉडल चार ट्रिम्स- ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन में उपलब्ध...

नेशनल डेस्क: रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी काइगर फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत ₹6.30 लाख है, जो टॉप-स्पेक वेरिएंट के लिए ₹11.30 लाख तक जाती है। यह नया मॉडल चार ट्रिम्स- ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन में उपलब्ध है।

कीमत और फीचर्स में बड़ा बदलाव

नई रेनॉल्ट काइगर की शुरुआती कीमत पिछले मॉडल की तुलना में सिर्फ ₹15,000 ज्यादा है, जबकि इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमत में ₹7,000 की बढ़ोतरी हुई है। यह कीमत में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद कंपनी ने फीचर्स में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो इसे ग्राहकों के लिए और भी आकर्षक बनाते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस- 

काइगर फेसलिफ्ट में इंजन के विकल्प पुराने मॉडल की तरह ही हैं। इसमें दो पेट्रोल इंजन मिलते हैं:

  • 1.0-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (72hp): यह 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ आता है।
  • 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (100hp): यह सीवीटी और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है।

एक्सटीरियर और इंटीरियर में नए बदलाव

नए काइगर फेसलिफ्ट में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं।

  • बाहरी बदलाव: इसमें एक नया ग्रीन कलर पेंट, नए ग्राफिक्स, स्मोक्ड-आउट रिवर्स लाइट सेक्शन, नया फ्रंट और रियर बंपर, नया रेनॉल्ट लोगो और नए 16-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील मिलते हैं।
  • आंतरिक बदलाव: इंटीरियर का लेआउट भले ही वही है, लेकिन डैशबोर्ड को एक नया ब्लैक और लाइट ग्रे कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है।

सुरक्षा और फीचर्स- 

सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सुरक्षा फीचर्स को लेकर है। अब सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग, ESP (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम), टायर प्रेशर मॉनिटर और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। टॉप-स्पेक इमोशन वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो लाइट और वाइपर, वायरलेस चार्जर और 8-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन जैसे प्रीमियम फीचर्स भी शामिल हैं।

 

