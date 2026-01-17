Terror Threat : गणतंत्र दिवस 2026 से पहले आतंकी अलर्ट, दिल्ली समेत कई शहरों में सक्रिय हैं खालिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकी

गणतंत्र दिवस 2026 से पहले खालिस्तानी और बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठनों से संभावित हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। इनपुट के बाद दिल्ली समेत कई प्रमुख शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एजेंसियों के मुताबिक, विदेशी हैंडलर गैंगस्टरों...

Republic Day 2026 Alert : गणतंत्र दिवस 2026 से पहले खालिस्तानी और बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठनों से संभावित खतरे को लेकर खुफिया एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के बाद राजधानी दिल्ली सहित देश के कई प्रमुख और संवेदनशील शहरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

खुफिया सूत्रों के मुताबिक, 26 जनवरी के आसपास खालिस्तानी आतंकी संगठन और बांग्लादेश आधारित आतंकी नेटवर्क भारत में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। अलर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के साथ-साथ अन्य महानगर और रणनीतिक महत्व वाले शहर भी आतंकियों के संभावित निशाने पर हैं।

सूत्रों ने बताया कि विदेशों से संचालित खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैंडलर अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पंजाब के गैंगस्टरों का इस्तेमाल ‘फुट सोल्जर’ के रूप में कर रहे हैं। ये हैंडलर स्थानीय आपराधिक नेटवर्क के जरिए हथियारों की सप्लाई, फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपने अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके और देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर किया जा सके।





दिल्ली-NCR, यूपी और राजस्थान पर खास नजर

खुफिया इनपुट में यह भी संकेत दिया गया है कि ऐसे गैंगस्टर और आपराधिक तत्व हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं और धीरे-धीरे खालिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ ऑपरेशनल लिंक स्थापित कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां इन गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं और संदिग्ध लोगों व नेटवर्क की पहचान की जा रही है।

गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए राजधानी दिल्ली और अन्य संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रमुख स्थानों पर कड़ी निगरानी, सघन जांच अभियान, चेकिंग ड्राइव और इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन्स तेज कर दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि, व्यक्ति या वस्तु पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि राष्ट्रीय पर्व के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।