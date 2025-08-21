'सपने में शिवलिंग को देखा और ... ', CM रेखा गुप्ता के हमलावर ने किए चौंकाने वाले खुलासे; अयोध्या में बंदरों के लिए कर चुका है अनशन

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी राजेश खिमजी से पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, IB और खुफिया एजेंसियां मिलकर राजेश से छानबीन कर रही हैं। आरोपी को पुलिस ने पांच दिन की रिमांड...

नेशनल डेस्क: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी राजेश खिमजी से पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, IB और खुफिया एजेंसियां मिलकर राजेश से छानबीन कर रही हैं। आरोपी को पुलिस ने पांच दिन की रिमांड पर लिया है। इस बीच, मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है और अब उन्हें CRPF की जेड सिक्योरिटी प्रदान की गई है।



'सपने के बाद कुत्तों के लिए शुरू की लड़ाई'

पूछताछ में आरोपी राजेश खिमजी ने खुद को एक ‘डॉग लवर’ बताया और कहा कि वह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बंदरों के लिए अनशन कर चुका है। इसके अलावा, वह गुजरात के राजकोट में जानवरों के अधिकारों के लिए भी विरोध प्रदर्शन कर चुका है। राजेश ने पुलिस को बताया कि एक सपने में उसने भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग देखा, जिस पर एक कुत्ता बैठा था। इस सपने के बाद उसने कुत्तों के लिए लड़ाई शुरू कर दी।



आरोपी ने जनसुनवाई के दौरान किया था CM पर हमला

बता दें कि यह हमला तब हुआ जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सिविल लाइंस के कैंप ऑफिस में ‘जन सुनवाई’ कर रही थीं। सुबह करीब सवा 8 बजे एक शख्स डाक्यूमेंट देने के बहाने उनके पास गया और अचानक मुख्यमंत्री के चेहरे पर थप्पड़ मारा, उनके बाल खींचे और धक्का देने की कोशिश की। यह देखकर आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसे जमकर पीटा।



गुजरात का रहने वाला है आरोपी

आरोपी की पहचान 41 वर्षीय राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया के रूप में हुई है, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। वह ऑटो ड्राइवर है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। 2017 से 2024 तक उसके खिलाफ पांच मामले दर्ज हैं, जिनमें दो हमले और तीन शराब तस्करी से संबंधित हैं। चार मामलों में वह बरी हो चुका है, जबकि एक केस अभी कोर्ट में विचाराधीन है।



जानवरों से बहुत प्यार करता है बेटा- आरोपी की मां

राजेश की मां भानुबेन सकारिया ने मीडिया के सामने कहा कि उनका बेटा जानवरों से बहुत प्रेम करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों से जुड़े फैसले के बाद वह मानसिक तनाव में था। उसे दवाइयां भी दी गई थीं। लेकिन वह अचानक दिल्ली आ गया और मुख्यमंत्री के साथ मारपीट कर दी, जिससे मुख्यमंत्री के हाथ, कंधे और सिर में चोटें आईं।