Heart Attack: स्कूल में लंच के बाद जैसे ही उठी 9वीं की छात्रा आया हार्ट अटैक, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

देश में युवाओं और किशोरों के बीच अचानक हार्ट अटैक की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनती जा रही हैं। ऐसा ही एक दुखद मामला हरियाणा के चरखी दादरी जिले से सामने आया है, जहां एक 15 वर्षीय स्कूली छात्रा की लंच ब्रेक के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो...

नेशनल डेस्क: देश में युवाओं और किशोरों के बीच अचानक हार्ट अटैक की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनती जा रही हैं। ऐसा ही एक दुखद मामला हरियाणा के चरखी दादरी जिले से सामने आया है, जहां एक 15 वर्षीय स्कूली छात्रा की लंच ब्रेक के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। परिजनों और स्कूल प्रशासन के अनुसार, छात्रा को दिल का दौरा पड़ा था।

कक्षा में अचानक गिर पड़ी छात्रा

घटना मंगलवार दोपहर की है। ढाणी फोगाट राजकीय कन्या विद्यालय में 9वीं कक्षा की छात्रा तमन्ना रोज़ की तरह स्कूल गई थी। लंच ब्रेक के दौरान वह अपनी सहेलियों के साथ भोजन करने के बाद क्लासरूम में बेंच पर बैठी थी। तभी वह अचानक उठी ओर लुढ़क गई और बेहोश हो गई। साथी छात्राओं ने जब देखा कि वह होश में नहीं है, तो तत्काल स्टाफ को जानकारी दी गई।

स्कूल से फोन आया, परिजनों पर टूटा दुख का पहाड़

छात्रा की तबीयत बिगड़ते ही स्कूल प्रशासन ने परिजनों को फोन कर बुलाया। पिता रोशन के अनुसार, उन्हें बताया गया कि तमन्ना की हालत गंभीर है और वे तुरंत स्कूल पहुंचे। बेटी को नज़दीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद छात्रा के शव को दादरी नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने पिता के बयान के आधार पर इत्तफाकिया कार्रवाई दर्ज की है।

पुलिस और डॉक्टरों की पुष्टि

सदर थाना प्रभारी एसआई सतबीर ने जानकारी दी कि छात्रा को दोपहर करीब 12:30 बजे क्लासरूम में हार्ट अटैक आया। प्राथमिक जांच में कोई संदिग्ध परिस्थिति सामने नहीं आई है। मृतका की उम्र महज 15 वर्ष थी और वह पूरी तरह से स्वस्थ नजर आती थी, जिससे परिजन भी स्तब्ध हैं।