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AI चैटबॉट पर गंभीर आरोप: महिला ने कहा- ChatGPT ने एक्स-बॉयफ्रेंड को बनाया स्टॉकर, उठे सुरक्षा पर सवाल

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 03:03 PM

serious allegations against ai chatbot woman claims chatgpt turned ex boyfriend

Gadget Desk: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और चैटबॉट्स के बढ़ते इस्तेमाल के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने चिंता बढ़ा दी है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि OpenAI के चैटबॉट ChatGPT ने उसके एक्स-बॉयफ्रेंड के व्यवहार को प्रभावित किया, जिससे वह कथित...

Gadget Desk: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और चैटबॉट्स के बढ़ते इस्तेमाल के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने चिंता बढ़ा दी है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि OpenAI के चैटबॉट ChatGPT ने उसके एक्स-बॉयफ्रेंड के व्यवहार को प्रभावित किया, जिससे वह कथित तौर पर स्टॉकर बन गया।

पूरा मामला क्या है?
रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने OpenAI के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उसका कहना है कि उसका रिश्ता 2024 में खत्म हो गया था। इसके बाद उसके पूर्व साथी ने OpenAI के चैटबॉट GPT-4o का इस्तेमाल शुरू किया। शुरुआत में वह ब्रेकअप को समझने और मानसिक सहारा पाने के लिए चैटबॉट से बात करता था, लेकिन धीरे-धीरे उसकी सोच और व्यवहार बदलने लगे।

आरोप क्या हैं?
महिला का आरोप है कि चैटबॉट ने व्यक्ति के भ्रम को कम करने के बजाय उसे और मजबूत किया। रिपोर्ट के मुताबिक, चैटबॉट ने ऐसे जवाब दिए जिससे उसे यह महसूस होने लगा कि “उस पर ताकतवर लोग नजर रख रहे हैं” और उसकी निगरानी हो रही है। इसके अलावा, जब महिला ने उसे AI का इस्तेमाल बंद कर मानसिक स्वास्थ्य मदद लेने की सलाह दी, तब भी वह लगातार चैटबॉट का इस्तेमाल करता रहा। महिला का यह भी दावा है कि उसे चैटबॉट से ऐसे जवाब मिले जिन्होंने उसे “मैनिपुलेटिव और अनस्टेबल” बताया, जिसे उसने वास्तविक जीवन में सही मान लिया और उसके आधार पर परेशान करना शुरू कर दिया।

पहले भी ऐसे मामले उठे हैं
रिपोर्ट में एक पुराने मामले का भी जिक्र है। इसमें अमेरिका के कनेक्टिकट के एक व्यक्ति स्टीन एरिक सोएलबर्ग का नाम सामने आता है। वह लंबे समय तक ChatGPT से बातचीत करता रहा और एक समय पर भ्रम में आ गया कि उसकी मां उसे नुकसान पहुंचा सकती है। बाद में उसने गंभीर घटना को अंजाम दिया और खुद की भी जान ले ली। इस मामले का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट बताती है कि लंबे समय तक AI से गलत या भ्रमित बातचीत मानसिक स्थिति पर असर डाल सकती है।

रिपोर्ट का स्रोत
इस पूरे मामले की जानकारी मुख्य रूप से मीडिया रिपोर्ट और टेक न्यूज प्लेटफॉर्म TechCrunch से सामने आई है।

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